Задоров стал снайпером! У русского гиганта украли гол, но он все равно забил «красоту»

Битва между «Виннипегом» и «Калгари» имела важнейшее значение в борьбе за кубковую путевку: обе команды борются за уайлд-кард, и «Джетс» в этой борьбе пока имеют некоторое преимущество. «Огоньки» смогли вырвать победу в гостях (3:1) и сократить отставание от «Реактивщиков» до двух очков, а одну из самых важных ролей в этой победе сыграл российский защитник «Флэймз» Никита Задоров.

В середине второго периода при счете 1:0 в пользу «Виннипега» Задоров забил гол, удачно сыграв на добивании после выхода к воротам Ника Ритчи. Увы, но эта шайба была отменена, так как сам Ритчи, не забив, зачем-то ударил клюшкой по коньку голкипера «Джетс» Коннора Хеллебайка.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NXsj1Ng2sEo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.