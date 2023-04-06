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10:14 (мск), источник: Sport24

Задоров стал снайпером! У русского гиганта украли гол, но он все равно забил «красоту»

Никита был в огне.

Виннипег
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Источник: Reuters

Битва между «Виннипегом» и «Калгари» имела важнейшее значение в борьбе за кубковую путевку: обе команды борются за уайлд-кард, и «Джетс» в этой борьбе пока имеют некоторое преимущество. «Огоньки» смогли вырвать победу в гостях (3:1) и сократить отставание от «Реактивщиков» до двух очков, а одну из самых важных ролей в этой победе сыграл российский защитник «Флэймз» Никита Задоров.

В середине второго периода при счете 1:0 в пользу «Виннипега» Задоров забил гол, удачно сыграв на добивании после выхода к воротам Ника Ритчи. Увы, но эта шайба была отменена, так как сам Ритчи, не забив, зачем-то ударил клюшкой по коньку голкипера «Джетс» Коннора Хеллебайка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чуть позже «Калгари» справился с задачей отыграться, а Задоров все же забил и сделал это красиво. В середине третьего периода он снайперским броском оформил третью шайбу «Флэймз» в этом матче, и, возможно, подарил кубковую путевку своей команде.

Виннипег
1:3
1:0, 0:1, 0:2
Калгари
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