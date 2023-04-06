Русские забивали, канадцы дрались! Тарасенко и Панарин обыграли Кучерова и компанию в сумасшедшем матче

Плей-офф в НХЛ начнется лишь через две недели, но «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа» уже продемонстрировали болельщикам огненный кубковый матч. Они сыграли максимально насыщенную игру в «Мэдисоне», которая по интенсивности была схожа с тем, какими бывают седьмые матчи серий. А на рядовой матч в конце изнурительного регулярного чемпионата это совсем не было похоже. При этом победа «Рейнджерс» со счетом 6:3 не имела серьезных последствий для турнирной таблицы, но это не было важным для обеих команд.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 28, 6.04.2023, 2:30 Рейнджерс 6 Тампа-Бэй 3

Финалисты прошлогодней Восточной конференции обменялись и мощными силовыми приемами, и захватывающими голами: ясно, что между двумя командами, претендующими на Кубок Стэнли, нет любви.

«Рейнджеры» играли без Патрика Кейна, который выбыл из строя из-за легкой травмы, которая должна быстро быть залечена, а по ходу встреча потеряли капитана Джейкоба Трубу, который неудачно упал и получил повреждение верхней части тела. Место Кейна занял Владимир Тарасенко, сыгравший очень эффективно. Владимир принял участие в первом голе «Рейнджеров», который забил Крис Крайдер, и эта передача стала 301-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю Тарасенко сравнялся с легендой «Колорадо» Валерием Каменским.

«Тампа» забила при помощи Никиты Кучерова и Михаила Сергачева в большинстве и едва не отыграла дефицит в три шайбы.

Сама игра была полна стычек и очень интересных драк. В одной из них сошлись совсем не «бойцы» — Винсент Трочек и Кори Перри. Ветеран «Молний» оказался более удачливым в боевых действиях, чем оппонент.

Ну, а под занавес игры Артемий Панарин реализовал удаление Кучерова и забил свой 26-й гол в регулярном чемпионате. Хлебушек «закрыл» счет в этом матче, который оказался очень достойной репетицией плей-офф. Стоит напомнить, что «Тампа» в первом раунде встретится с «Торонто», а «Рейнджерам», с большой долей вероятности, придется биться с «Нью-Джерси».