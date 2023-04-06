Нападающий «Эдмонтона» Костин забросил шайбу и сделал голевую передачу в 100-м матче в НХЛ

ТАСС, 6 апреля. «Эдмонтон» со счетом 3:1 обыграл «Анахайм» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на четверг.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 28, 6.04.2023, 5:00 Анахайм 1 Эдмонтон 3

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Клим Костин (30-я минута), Ник Бьюгстад (33), Зак Хайман (59). У проигравших отличился Трой Терри (45). Костин также отметился результативной передачей и был признан первой звездой матча. Россиянин прервал серию из 13 матчей без голов, в последний раз хоккеист забивал в ночь на 2 марта в домашнем матче против «Торонто» (5:2).

Костин провел 100-й матч в НХЛ. За время выступления в лиге нападающий забросил 16 шайб и сделал 16 результативных передач, в текущем сезоне на его счету 21 очко (11 шайб + 10 передач). За «Эдмонтон» 23-летний россиянин выступает с октября 2022 года, ранее он представлял «Сент-Луис». Одноклубник Костина нападающий Райан Ньюджент-Хопкинс отметился точным пасом и набрал 100-е очко в нынешнем сезоне. Ранее этоу отметку в «Эдмонтоне» преодолели Коннор Макдэвид (148) и Леон Драйзайтль (123). Впервые с сезона-1995/96 трое игроков одной команды набрали 100 и более очков за один регулярный чемпионат.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 28, 6.04.2023, 2:30 Рейнджерс 6 Тампа-Бэй 3

«Эдмонтон» одержал шестую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 103 очка в 79 матчах. «Анахайм» потерпел девятое поражение кряду и располагается на последней, восьмой позиции с 56 очками после 78 игр. В следующем матче «Эдмонтон» 8 апреля примет «Сан-Хосе», «Анахайм» в этот же день встретится на выезде с «Аризоной».

В других матчах игрового дня «Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Тампу» (6:3). В составе победителей шайбу забросил нападающий Артемий Панарин, результативной передачей отметился форвард Владимир Тарасенко. У проигравших по передаче сделали нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 бросок из 37, голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин — 28 из 31.