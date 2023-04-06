Овечкин высказался о непопадании «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

«Оставшиеся пять игр будут тяжелыми психологически, потому что по сути мы будем играть впустую. Но мы все профессионалы, мы все понимаем, что нам нужно играть для фанатов и для вас [журналистов]», — заявил Овечкин. Он выразил уверенность в том, что в следующем сезоне команда выступит лучше.
5 апреля столичный клуб лишился шансов на выход в плей-офф. «Вашингтон» не сыграет на этой стадии турнира впервые с 2014 года.
Регулярный чемпионат НХЛ завершится 14 апреля. Серия плей-офф начнется 18 апреля. Гарантировали участие в ней «Каролина Харрикейнс», «Нью-Джерси Дэвилс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон Брюинc», «Торонто Мейпл Лифс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» в Восточной конференции, а также «Даллас Старс», «Миннесота Уайлд», действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш», «Вегас Голден Найтс», «Лос-Анджелес Кингс», «Эдмонтон Ойлерс» в Западной конференции.