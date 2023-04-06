Овечкин высказался о непопадании «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

«Оставшиеся пять игр будут тяжелыми психологически, потому что по сути мы будем играть впустую. Но мы все профессионалы, мы все понимаем, что нам нужно играть для фанатов и для вас [журналистов]», — заявил Овечкин. Он выразил уверенность в том, что в следующем сезоне команда выступит лучше.