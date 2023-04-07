В Америке устроили овацию для русской звезды — на ноги встала вся арена! В ответ Тарасенко дважды огорчил бывших

«11 сезонов и миллион воспоминаний. От драфта и осуществления моей мечты попасть в НХЛ до того, как мы привезли Кубок Стэнли прекрасному городу Сент-Луис — все это останется со мной на всю жизнь.



Я хочу поблагодарить организацию “Сент-Луис Блюз”, моих тренеров, товарищей по команде и персонал команды за то, что они сделали мои дни в джерси “Блюз” такими замечательными, что я мог об этом лишь мечтать, когда приехал сюда десять лет назад. Мне очень повезло, что меня окружало так много особенных людей и что я смог завести так много замечательных дружеских отношений. Каждый человек по-своему помог сделать мое пребывание здесь замечательным».

Так трогательно в середине февраля Владимир Тарасенко прощался с командой, в которой он стал полноценной звездой Национальной хоккейной лиги. С «Сент-Луисом» он стал обладателем Кубка Стэнли и, наверное, мог бы по примеру Александра Овечкина и Евгения Малкина провести всю заокеанскую карьеру в одном клубе. Но не сложилось.

В какой-то момент буквально все пошло не так — Тарасенко не назначили капитаном «Блюз», хотя сам Русский Танк на это очень рассчитывал. На это наложились проблемы со здоровьем и недовольство нападающего работой медицинского штаба команды. Об обмене говорили долго, до начала 2023 года все заканчивалось обсуждениями возможного трейда, а затем все случилось буквально мгновенно — сибиряк стал игроком «Рейнджерс».

В составе «Нью-Йорка» Владимир воссоединился с партнером по золотой молодежной сборной образца 2011 года Артемием Панариным, казалось, вместе эта парочка способна на многое. Но после 11 лет в одном клубе новичку «Синерубашечников» все-таки потребовалось время на адаптацию в новом коллективе. 17 очков в 27 играх — результат не провальный, но, кажется, все ждали от Тарасенко немного большего.

Возможно, переломной точкой для россиянина станет первая встреча с бывшей командой. В ночь с четверга на пятницу по московскому времени Русский Танк впервые в жизни вышел на лед против «Сент-Луиса» и наглядно показал, что этот матч для него особенный. К слову, болельщики «Блюз» встретили нападающего очень тепло.

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Для начала Тарасенко подкараулил отскок под чужими воротами и забросил 18-ю шайбу в сезоне (8-ю в составе «Рейнджерс»).

А затем Владимир отдал отличную голевую передачу на Винсента Трочека — дело было за пару минут до окончания основного времени, а этот гол принес «Рейнджерам» набранное очко.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KDf-9oURsQ8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге «Сент-Луис» все-таки забрал победу в овертайме, но с точки зрения личной статистики свидание Тарасенко с бывшей получилось идеальным — форвард показал, что готов к предстоящему плей-офф, мимо которого «Блюз» в начале этой недели официально пролетели.