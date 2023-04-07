«Вашингтон» снова провалился. Команда не может помочь Овечкину в погоне за рекордом

Два очка Тарасенко не спасли «Рейнджерс» от поражения «Сент-Луису»

Этой ночью Владимир Тарасенко впервые вернулся в Миссури после обмена в Нью-Йорк. И нетрудно догадаться, что трибуны некогда домашнего «Энтерпрайз-Центра» и бывшие одноклубники россиянина встретили его по-настоящему теплыми и искренними овациями в середине первого периода. Кажется, аплодирующая стоя толпа — лучшее доказательство того, что сибиряк не зря провел лучшие годы своей карьеры в «Сент-Луисе».

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Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 28, 7.04.2023, 3:00 Сент-Луис 3 Рейнджерс 2 ОТ

Однако в остальном перестроечные «Блюзмены» оказались не такими дружелюбными к гостям с Бродвея и отобрали у них в овертайме достаточно важное очко, которое точно пригодилось бы команде Жерара Галлана в битве за вторую строчку Центрального дивизиона. Причем начали путь к победе хозяева в середине встречи с гола главного амбассадора «Куньлуня» в НХЛ Алексея Торопченко, набравшего под конец сезона прекрасную форму и отличившегося в пяти из шести последних матчей. На 28-й минуте любимый русский работяга Крэйга Берубе не дал Артемию Панарину сделать из себя дурачка в своей зоне, отобрал шайбу ногой и улетел в отрыв, поразив дальний угол Ярослава Галака.

Не пожалел старых друзей на льду и сам Тарасенко, который сравнял счет в большинстве в самом начале третьего периода. Разумеется, слишком бурно праздновать шайбу Владимир не стал, буднично вскинув руки и оказавшись в объятиях новых товарищей. При этом уроженец Новосибирска через несколько минут имел все шансы оформить дубль благодаря классной поперечной передаче другого экс- «музыканта» Никко Микколы. Только замкнуть пас финна на пустой угол он в итоге не смог.

Зато за пару минут до конца третьего периода в большинстве 91-й номер гостей отличился важнейшим ассистом Винсенту Трочеку и помог «Рейнджерам» утащить матч в овертайм. Жаль, что в итоге его усилия перечеркнул гол Каспери Капанена.

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Овечкин отдал голевой пас, но его «Вашингтон» вновь проиграл

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 28, 7.04.2023, 2:00 Монреаль 6 Вашингтон 2

Выездной матч с «Монреалем» стал для «Вашингтона» первым после потери всех теоретических шансов на плей-офф. Теперь команда Питера Лавиолетта, готовившая себя к раннему уходу в отпуск последние два месяца, в оставшихся четырех играх регулярки может сосредоточиться на улучшении индивидуальной статистики и своей главной задаче — помощи Александру Овечкину в погоне за рекордом Уэйна Гретцки. Правда, пока и эти две вещи получаются у игроков «Кэпиталз» весьма скверно.

Сегодня «Столичные» вдрызг провалили второй период, проглотив в нем сразу четыре шайбы, и без особой борьбы влетели «Канадиенс», проиграв уже пятый матч подряд. Хотя начиналось для гостей все достаточно неплохо. На 6-й минуте Овечкин длинным пасом из своей зоны транзитом через ногу Джоэля Эдмундсона нашел на красной линии Дилана Строума, и канадский центр не дал пропасть 32-й голевой передаче «восьмерки» мощнейшим кистевым под перекладину, быстренько выведя свою команду вперед.

Однако в конце концов усилия первого звена «Кэпс» влетели в трубу благодаря сразу двум голам, пропущенным в большинстве во второй двадцатиминутке. Поэтому винить в этом поражении парни из столицы США, испоганившие себе и своим болельщикам концовку сезона, могут только себя.

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Сорокин помог «Айлендерс» остаться в зоне wild card

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 28, 7.04.2023, 2:30 Айлендерс 6 Тампа-Бэй 1

Впрочем, еще сильнее этой ночью настрадалась «Тампа» с Брайаном Эллиоттом в рамке. «Молнии» попали под горячую руку «Айлендерс», которые после победы «Питтсбурга» в параллельном матче рисковали на фоне двух собственных поражений подряд вылететь из зоны wild card на «Востоке». Не помогла команде из Флориды даже юбилейная, 30-я шайба Никиты Кучерова, ставшая для гостей единственной.

И если 37-летний канадец поплыл под тяжестью 42 бросков хозяев, то его визави Илья Сорокин буднично насобирал 30 спасений и не позволил своей команде поменяться местами в таблице с «Пингвинами», которые с разницей в полчаса разобрались с «Миннесотой». Заслуженное звание третьей звезды матча прилагается.

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Малкин шестой раз в карьере выбил 80 очков за сезон

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 28, 7.04.2023, 2:00 Питтсбург 4 Миннесота 1

А вот Евгений Малкин в свои 36 лет продолжает идти по графику «очко за матч» и помогать спасать сезон «Питтсбургу», который в последний раз оставался без матчей на вылет в далеком 2006-м, когда сам Джино еще даже не играл в НХЛ, а его друг Малыш Сид только-только приехал в Пенсильванию.

Забивает воспитанник «Магнитки» в последние несколько месяцев не так часто. Благо он стабильно радует нас ассистентскими баллами. Разве кто-то после первого 80-очкового сезона за пять лет скажет, что второй центр «Пингвинов» не отрабатывает свои шесть миллионов долларов в год?