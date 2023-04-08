Три очка Кросби и гол Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Детройт»
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Детройте завершилась со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Сидни Кросби (20-я и 44-я минуты), по одной шайбе на счету Александра Нюландера (10), Дэнтона Хайнена (32) и Евгения Малкина (54).
Кросби также отметился результативной передачей. Всего на счету 35-летнего канадца по итогам матча стало 1500 очков в 1188 встречах — он стал 15-м игроком в истории лиги, добравшимся до этой отметки. Форвард — шестой по количеству игр в НХЛ, за которые он набрал 1500 очков. Быстрее всех это сделал Уэйн Гретцки — за 620 матчей. Также в тройку входят Марио Лемьё (747 матчей) и Марсель Дионн (1078).
«Питтсбург», набрав 90 очков в 80 матчах, занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Детройт» с 80 очками после 79 игр идет седьмым в Атлантическом дивизионе. Команда ранее лишилась шансов на выход в плей-офф. В следующем матче «пингвины» примут «Чикаго Блэкхокс», а «Ред Уингз» дома встретятся с «Даллас Старз».
В другом матче дня «Баффало Сейбрз» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» со счетом 4:3.