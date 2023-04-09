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00:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Возраст — не помеха. Малкин и Кросби на своем горбу тащат «Питтсбург» в плей-офф

«Пингвины», бьющиеся на кубковую восьмерку, обыграли «Детройт». Капитан Сид набрал 1500 очко в карьере.

Детройт
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Источник: AP 2022

«Питтсбург» в концовке регулярного чемпионата не оставил себе права на ошибку. Для того, чтобы в 17-й раз подряд выйти в плей-офф, команде надо только побеждать и одновременно рассчитывать на поражения конкурентов — «Флориды» и «Айлендерс». Первый из трех соперников был обыгран довольно легко. Впереди матчи с безнадежными аутсайдерами «Чикаго» и «Коламбусом», которые мечтают только о победе в драфт-лотереи — она гарантирует счастливчику выбор канадского вундеркинда Коннора Бедарда.

У «Детройта» в сезоне тоже не осталось никакой мотивации. Главное для его игроков — не получить травму на ровном месте. «Ред Уингз» для приличия посопротивлялись в первом периоде и вратарю «Пингвинз» Тристану Джарри пришлось несколько раз по-серьезному вступать в дело. Долго эта картина не продолжилась, поскольку было понятно, кому больше нужны очки. Экстренно вызванный накануне из АХЛ нападающий Александр Нюландер забил свой первый за три года гол в НХЛ.

На этом «Питтсбург» не остановился, хотя играл аккуратно и с хладнокровием опытного человека, который в жизни уже все повидал. Капитан команды Сидни Кросби не забивал на протяжении восьми матчей и включился в нужный момент, воспользовавшись ошибкой защитника соперника Джейка Уолмэна в собственной зоне. До конца первого периода оставалось всего три секунды.

«Детройт» смотрелся скучно и безыдейно на фоне рвущегося в плей-офф оппонента. Единственное, на что хватило хозяев — один гол. Роскошная контратака, включившая в себя серию классных передач в касание, завершилась красивейшей шайбой в исполнении швейцарского форварда Пиуса Сутера.

Далее снова инициативу к своим рукам прибрал «Питтсбург». Кросби в большинстве, использовав не совсем типичный для себя кистевой бросок в касание из левого круга вбрасывания, сделал дубль. Таким образом, канадец стал только 15-м в истории НХЛ игроком, достигшим отметки в 1500 очков за карьеру. На это он затратил 1188 матчей. Быстрее него этого добились только Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Марсель Дионн, Яромир Ягр и Фил Эспозито.

Для полноты победной картины не хватало только гола в исполнении Евгения Малкина. Россиянин не сильно выделялся в течение игры, но в случае со своей шайбой сделал все прекрасно: обокрал в чужой зоне нападающего «Детройта» Джо Велено, отдал быстрый пас под бросок Джейсону Цукеру и первым оказался на добивании.

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