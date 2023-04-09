Шестеркин готов к плей-офф! Русский вратарь сыграл на ноль и установил новый личный рекорд по победам

37 побед в регулярном чемпионате — это новый личный рекорд российского обладателя «Везины» Игоря Шестеркина.

В гостевом матче против «Коламбуса» Шестеркин в третий раз за регулярку сыграл на ноль, отразив все 20 бросков хоккеистов «Блю Джекетс» (4:0), а заодно повысил личную планку по победам. В заокеанской карьере Игоря этот «сухарь» стал уже 11-м, а в матчах на выезде Шестеркин просто бесподобен: 17 побед при 8 поражениях (4 — вне основного времени).

В одном из эпизодов Шестеркин играючи поймал в ловушку бросок Сонни Милано с убойной позиции, а когда соперник по инерции уехал за ворота, то сказал ему какие-то слова.

Кроме Шестеркина, у «Рейнджеров» отличился Владимир Тарасенко, который сделал эффектную голевую передачу на Винсента Трочека.