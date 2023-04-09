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09:46 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» повторил рекорд Национальной хоккейной лиги по победам в регулярном чемпионате

Подопечные Джима Монтгомери одержали 62-ю победу в текущем сезоне.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 9 апреля. «Бостон» в воскресенье обыграл «Нью-Джерси» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 28, 9.04.2023, 3:00

Бостон2Нью-Джерси1

В составе победителей две шайбы забросил Павел Заха (3-я и 5-я минуты). У «Нью-Джерси» отличился Йеспер Братт (7). Российский защитник «Бостона» Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями.

«Бостон» повторил рекорд НХЛ по числу побед в одном регулярном чемпионате. Подопечные Джима Монтгомери одержали 62-ю победу в текущем турнире. Ранее такое достижение устанавливали «Детройт» в сезоне-1995/96 и «Тампа» в сезоне-2018/19.

Ранее «Бостон» досрочно стал победителем регулярного чемпионата, в активе команды 129 очков в 79 играх. «Нью-Джерси» занимает второе место в Столичном дивизионе, набрав 108 очков после 80 встреч. В следующем матче «Бостон» на выезде сыграет с «Филадельфией» 10 апреля, «Нью-Джерси» 12 апреля примет «Баффало».

Источник: AP 2022

Личный рекорд Шестеркина и дебютный гол Соколова

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 28, 9.04.2023, 2:00

Коламбус0Рейнджерс4

В других матчах игрового дня «Аризона» дома в овертайме со счетом 5:4 обыграла «Анахайм», «Торонто» на своем льду крупно победил «Монреаль» (7:1), голкипер домашней команды Илья Самсонов отразил 20 бросков из 21, «Виннипег» одержал домашнюю победу над «Нэшвиллом» (2:0), форвард хозяев Владислав Наместников записал на свой счет результативную передачу.

«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде со счетом 4:0 обыграл «Коламбус». Российский вратарь гостей Игорь Шестеркин отразил 20 бросков по воротам и в третий раз в сезоне сыграл «на ноль». Эта победа стала для голкипера 37-й в текущем сезоне, что является личным рекордом Шестеркина, ранее его лучшим показателем были 36 побед (сезон-2021/22). Российский нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей.

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 28, 9.04.2023, 2:00

Вашингтон2Флорида4

«Оттава» дома со счетом 7:4 обыграла «Тампу», в составе победителей одну из шайб забросил российский нападающий Егор Соколов. Этот гол стал для него дебютным в НХЛ, воспитанник челябинского «Трактора» провел 11-ю встречу в лиге. В составе «Тампы» две голевые передачи отдал нападающий Никита Кучеров, защитник «Оттавы» Артем Зуб отметился одним точным пасом.

«Флорида» на выезде обыграла «Вашингтон» со счетом 4:2, форвард хозяев Евгений Кузнецов отдал результативную передачу, «Нью-Йорк Айлендерс» дома со счетом 4:0 обыграл «Филадельфию», вратарь домашней команды Илья Сорокин отразил 27 бросков и в шестой раз в сезоне сыграл «на ноль», став лидером по этому показателю.

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 28, 9.04.2023, 3:00

Миннесота5Сент-Луис3

«Миннесота» на своем льду со счетом 5:3 обыграла «Сент-Луис», российский нападающий хозяев Кирилл Капризов провел первый матч после перенесенной травмы, но не отметился результативными действиями, форвард гостей Павел Бучневич забросил одну шайбу.

«Сиэтл» дома обыграл «Чикаго» (7:3), «Ванкувер» на своем льду победил «Калгари» (3:2 Б), российский нападающий хозяев Андрей Кузьменко забросил победный буллит.

«Колорадо» в гостях со счетом 4:3 был сильнее «Лос-Анджелеса», нападающий гостей Валерий Ничушкин и защитник хозяев Владислав Гавриков сделали по одной голевой передаче, голкипер победившей команды Александр Георгиев отразил 38 бросков из 41.

Впервые в истории лиги игровой день состоял из 16 матчей. НХЛ расширилась до 32 команд в сезоне-2021/22, когда в состав лиги вошел «Сиэтл». Ранее самые загруженные дни в НХЛ состояли из 15 игр.

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