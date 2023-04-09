«Вашингтон» без Овечкина насолил команде Малкина. «Питтсбург» снова выпал из зоны плей-офф

«Кэпиталз» уже спокойно доигрывают сезон и готовятся к скорому отпуску. «Столичные» одержали всего одну победу в последних десяти матчах и на этот раз дома уступили «Флориде». «Пантерз» ожесточенно борются за место в плей-офф с «Айлендерс» и «Питтсбургом», так что сегодня был тот самый редкий день, когда болельщики «Пингвинз» мечтали о победе «Вашингтона».

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 28, 9.04.2023, 2:00 Вашингтон 2 Флорида 4

Чуда, разумеется, не произошло, к тому же в составе хозяев отсутствовал Александр Овечкин. Форвард пропустил игру из-за травмы верхней части тела, и пока ничего не известно о его возвращении. В целом «столичные» выглядели неплохо, но полностью провалили третий период. «Флорида» устроила навал на ворота Чарли Линдгрена и перебросала соперника 18−3.

Несмотря на то что «пантеры» пока разочаровывают в этом сезоне, команда выдает шикарную концовку чемпионата. Шесть побед подряд на важнейшем отрезке и наличие характера. Если «Флорида» в таком горячем виде залетит в плей-офф, то может даже пошуметь. И тем более когда в ее составе есть такие бойцы, как Мэттью Ткачак, который во втором сезоне подряд набирает 100+ очков.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qCSQF1otU4k" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Именно его бросок за минуту до окончания третьего периода стал решающим и принес команде победу. Американец забросил 40-ю шайбу в сезоне и сделал это не без помощи Линдгрена. Эмоции Мэттью уже который раз показывают, что он действительно готов грызть лед и выкладываться по полной. «Флорида» не прогадала с громким обменом Джонатана Юбердо и нового лидера коллектива.

«Тампа» сломалась?

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 28, 9.04.2023, 2:00 Оттава 7 Тампа-Бэй 4

А вот соседи «Пантерз» по штату все никак не могут собраться. «Лайтнинг» проиграли третий матч подряд и пропустили в них 19 шайб. Не очень хороший пример того, как нужно подходить к играм плей-офф. На этот раз досталось голкиперу Брайану Эллиотту, который пропустил от «Оттавы» шесть шайб и совершил 33 сейва. В обороне «Тампы» все настолько плохо, что даже Эрик Чернак с радостью помог Егору Соколову забить свой первый гол в НХЛ. Для российского форварда «Сенаторз» это всего третий матч в сезоне за основную команду.

Были в игре «Лайтнинг» и положительные моменты. Три результативные передачи Стивена Стэмкоса, 3 (1+2) очка Виктора Хедмана, очередные пасы от Никиты Кучерова, но этого не хватило даже для того, чтобы перевести встречу в овертайм. Однако Кучерову все равно будет о чем вспомнить. Никита продлил результативную серию (2+4) до четырех игр и во второй раз в карьере достиг отметки в 80 передач в регулярке НХЛ.

В составе «Тампы» отсутствовал Михаил Сергачев. Защитник готовится стать отцом, поэтому клуб дал возможность игроку побыть в этот момент с женой. Хороший знак перед плей-офф, но «молниям» пора уже как-то собраться и наладить игру в защите. Сделать в один момент это практически невозможно. Пока нет уверенности в том, что «Лайтнинг» сумеют так быстро преобразиться.

Канадский робот

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 28, 8.04.2023, 23:00 Сан-Хосе 1 Эдмонтон 6

Что может быть интересного в матче между «Сан-Хосе» и «Эдмонтоном», где «Ойлерз» вынесли соперника со счетом 6:1?

Конечно же, очередные достижения Коннора Макдэвида.

Канадец отметился дублем, отдал голевую передачу и стал первым хоккеистом в лиге после Марио Лемье, который набрал 150 очков в регулярке.

Только шесть игроков в истории НХЛ достигали такой планки — Уэйн Гретцки (9 раз), Марио Лемье (4), Стив Айзерман, Фил Эспозито и Берни Николлс (по 1). У «Эдмонтона» осталось еще два матча, так что для Макдэвида это еще не предел.