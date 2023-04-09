Канадский гений в одном голе от рекорда Овечкина. Макдэвид уже выбил 150 баллов и готовится войти в тройку великих

Мотивации выкладываться на 100% в концовке регулярного чемпионата у команд, которые давно себе обеспечили место в плей-офф, немного. Хоккеисты ставят себе задачу не получить травму и играют в эконом-режиме. Однако все это не относится к лучшему игроку мира, который в этом сезоне творит нечто невероятное.

Минувшей ночью в матче с «Сан-Хосе» (6:1) Коннор Макдэвид набрал 3 (2+1) очка. Таким образом он пробил отметку в 150 результативных баллов в регулярном чемпионате. Капитан «Эдмонтона» — первый игрок после Марио Лемье в сезоне-1995/96, набравший 150 очков. У легенды «Питтсбурга» 27 лет назад было 161 очко.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/gbIatw8YAxI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В истории лиги Макдэвид стал только шестым игроком с таким достижением. Ранее по 150+ очков за сезон набирали Уэйн Гретцки (9 раз), Марио Лемье (4), Стив Айзерман, Фил Эспозито и Берни Николлс (по 1). Никому из его современников такое не удавалось.

У Коннора сейчас 151 (64+87) балл в 80 играх текущего чемпионата. Впереди еще два матча в регулярке (c «Колорадо» и «Сан-Хосе»), а это значит, что канадский форвард может повторить/побить еще несколько невероятных рекордов.

Макдэвид в двух шайбах от рекорда века имени Александра Овечкина. В сезон-2007/08 капитан «Вашингтона» (на тот момент ему было 22 года) забил 65 голов в регулярке, что по сей день является лучшим достижением в современной НХЛ. Больше последний раз забивал все тот же Лемье — 69 в сезоне-1995/96.

Если Макдэвид в двух оставшихся матчах наберет шесть очков, то таким образом у него будет 156, тогда он станет лишь третьим человеком в истории, которому удавалось подобное. Больше было только у Гретцки и Лемье. Пока он лишь 16-й в списке по очкам, обошел Яромира Ягра и Берни Николлс, до Фила Эспозито одно очко, а до Стива Айзермана четыре балла.

Коннор уже многие годы считается ярчайшим игроком лиги, но в этом сезоне он превзошел себя. Летом он обязательно заберет целый ряд индивидуальных наград, «Харт Трофи» (самый ценный игрок) будет отдан ему единолично — тут даже сомневаться не приходится.

Эксперты отмечают, что 26-летний форвард не только прибавил в результативности, но стал гораздо увереннее играть в обороне, о чем явно говорит показатель полезности «+22». Он также стал лучше действовать в меньшинстве, о большинстве и говорить нечего — Макдэвид вывел этот компонент своей команды на космический уровень (32,5% реализация, лидерство в лиге с огромным отрывом). В этом сезоне в среднем команды забивают 3,18 гола за матч. Это самый высокий показатель за 29 лет. Самая высокая результативность у «Эдмонтона» — 3,98 шайбы за игру.

«В лиге много топовых игроков, которые в расцвете лет», — говорит генеральный менеджер клуба Кен Холланд. И, конечно, он в первую очередь имеет в виду Макдэвида. Так что канадец не просто бьет рекорды — он задает тренды всей лиги.

Несколько дней назад Коннор сказал, что хочет войти в историю хоккея: «Чтобы мое имя было в списках величайших игроков всех времен рядом с Гретцки, Лемье, Орром и другими. Именно этого я хочу». И пока он делает все правильно, чтобы достигнуть этой цели.

Правда, чем ближе старт плей-офф, тем больше мыслей о трофее, который еще Макдэвид не брал.

«Мы набрали ход, хорошо играем, побеждаем. Больше и нечего желать в это время года. Мы хотим сохранить этот импульс и в плей-офф», — сказал Коннор после победы над «Сан-Хосе». Рекорды рекордами, но без Кубка Стэнли будет сложность остаться в списке великих.