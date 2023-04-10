«Бостон» установил рекорд НХЛ по победам в регулярном чемпионате

ТАСС, 10 апреля. «Бостон» в гостях со счетом 5:3 обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в понедельник.

В составе победителей хет-триком отметился Давид Пастрняк (23, 28 и 41-я минуты), также голы забили Чарли Койл (1), Павел Заха (57). У «Филадельфии» отличились Уэйд Аллисон (2), Джоэл Фараби (34), Оуэн Типпетт (50). Российские защитники Дмитрий Орлов («Бостон») и Иван Проворов («Филадельфия») не отметились голевыми действиями.

«Бостон» одержал 63-ю победу в регулярном чемпионате и установил рекорд лиги по этому показателю. Ранее лучшим результатом были 62 победы «Детройта» (сезон-1995/96) и «Тампы» (2018/19).

Пастрняк забросил 60-ю шайбу в сезоне. Он стал вторым игроком в истории клуба, забившим 60 и более голов за сезон, четыре раза подобного добивался Фил Эспозито — в сезонах-1970/71 (76 шайбы), 1971/72 (66), 1973/74 (68), 1974/75 (61). Пастрняк оформил 15-й хет-трик в составе «Бостона» и вышел на второе место по этому показателю, лидером также является Эспозито (26 хет-триков). Чешский хоккеист забросил 300-ю шайбу в карьере в НХЛ.

«Бостон» является лидером регулярного чемпионата, команда набрала 131 очко после 80 игр. «Филадельфия» занимает седьмое место в Столичном дивизионе с 71 очком после 80 встреч. В следующем матче «Бостон» сыграет с «Вашингтоном» 12 апреля, «Филадельфия» в тот же день примет «Коламбус».