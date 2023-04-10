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11:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Двух россиян включили в список главных разочарований сезона НХЛ

The Athletic составил список главных разочарований сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ванкувер
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Источник: AP 2022

В список были включены экс-нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс», перешедший в «Ванкувер Кэнакс», Виталий Кравцов и бывший форвард «Даллас Старс», ныне выступающий за «Монреаль Канадиенс», Денис Гурьянов. Отмечается, что были учтены успехи хоккеистов в командах, в которых они начинали сезон.

Ранее The Athletic совместно со статистической службой GSVA составили список 100 самых ценных игроков НХЛ текущего сезона. Лидером стал канадский нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид. Лучшим среди россиян в рейтинге оказался нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, занявший 16-е место.

Регулярный чемпионат НХЛ завершится 14 апреля. Серия плей-офф начнется 18 апреля.

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