Двух россиян включили в список главных разочарований сезона НХЛ

В список были включены экс-нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс», перешедший в «Ванкувер Кэнакс», Виталий Кравцов и бывший форвард «Даллас Старс», ныне выступающий за «Монреаль Канадиенс», Денис Гурьянов. Отмечается, что были учтены успехи хоккеистов в командах, в которых они начинали сезон.