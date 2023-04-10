Овечкин не сыграет с «Айлендерс» и пропустит 55-й матч в карьере в НХЛ
Александр Овечкин не сыграет с «Айлендерс» и пропустит 55-й матч в карьере в НХЛ.
Александр Овечкин не сыграет с «Айлендерс» и пропустит 55-й матч в карьере в НХЛ.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс», сообщил журналист Роман Стаббс в Twitter со ссылкой на главного тренера команды Питера Лавиолетта.
Ранее россиянин не смог принять участие в игре с «Флоридой Пантерз» из-за травмы верхней части тела. При этом Лавиолетт не исключает участия Овечкина в последних двух играх против «Бостон Брюинз» и «Нью-Джерси Дэвилз».
Овечкин пропустит 55-й матч в карьере в НХЛ и 31-й — из-за травмы.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата российский форвард принял участие в 72 матчах, в которых набрал 74 (42 гола + 32 передачи) очка. Ранее «Вашингтон» потерял шансы на выход в плей-офф НХЛ.