Овечкин не сыграет с «Айлендерс» и пропустит 55-й матч в карьере в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс», сообщил журналист Роман Стаббс в Twitter со ссылкой на главного тренера команды Питера Лавиолетта.

Ранее россиянин не смог принять участие в игре с «Флоридой Пантерз» из-за травмы верхней части тела. При этом Лавиолетт не исключает участия Овечкина в последних двух играх против «Бостон Брюинз» и «Нью-Джерси Дэвилз».

Овечкин пропустит 55-й матч в карьере в НХЛ и 31-й — из-за травмы.