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19:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин не сыграет с «Айлендерс» и пропустит 55-й матч в карьере в НХЛ

Александр Овечкин не сыграет с «Айлендерс» и пропустит 55-й матч в карьере в НХЛ.

Вашингтон
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Источник: Reuters

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс», сообщил журналист Роман Стаббс в Twitter со ссылкой на главного тренера команды Питера Лавиолетта.

Ранее россиянин не смог принять участие в игре с «Флоридой Пантерз» из-за травмы верхней части тела. При этом Лавиолетт не исключает участия Овечкина в последних двух играх против «Бостон Брюинз» и «Нью-Джерси Дэвилз».

Овечкин пропустит 55-й матч в карьере в НХЛ и 31-й — из-за травмы.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата российский форвард принял участие в 72 матчах, в которых набрал 74 (42 гола + 32 передачи) очка. Ранее «Вашингтон» потерял шансы на выход в плей-офф НХЛ.

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