Российского защитника клуба НХЛ «Сан-Хосе» Кныжова номинировали на «Билл Мастертон трофи»

ТАСС, 10 апреля. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе» Николай Кныжов номинирован на «Билл Мастертон трофи». Об этом в понедельник сообщает портал Daily Faceoff со ссылкой на Профессиональную ассоциацию хоккейных журналистов (PHWA), которая вручает данный приз.

Награда ежегодно вручается игроку, проявившему высокую стойкость, спортивное мастерство и преданность хоккею. От каждой команды выдвигается по одному кандидату. Премия образована в 1968 году и названа в честь Билла Мастертона — хоккеиста, скончавшегося вследствие полученных во время матча травм. Кныжов стал единственным россиянином, который попал в список претендентов в нынешнем сезоне.

Кныжов из-за травм и операций полностью пропустил сезон-2021/22. 7 марта он провел первый матч в НХЛ с мая 2021 года. Большую часть текущего сезона россиянин пропустил из-за операции на ахилловом сухожилии. В девяти матчах регулярного чемпионата 25-летний защитник забросил одну шайбу.