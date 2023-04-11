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11:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вашингтон» впервые в сезоне победил без Овечкина

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Вашингтон
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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась со счетом 5:2 (3:0, 0:0, 2:2) в пользу хозяев площадки. В составе победителей шайбы забросили оформивший дубль Дилан Строум (1-я и 59-я минуты), а также Расмус Сандин (2), Крэйг Смит (14) и Том Уилсон (56). У «Айлендерс» отличились Хадсон Фэшинг (55) и Кейси Сизикас (57).

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился одним блокшотом и очков не набрал. Защитник «Кэпиталз» Александр Алексеев провел два силовых приема и заблокировал три броска. Форвард и капитан «столичных» Александр Овечкин пропустил матч из-за травмы верхней части тела. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 20 бросков из 23.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Кэпиталз» одержали первую победу в чемпионате после шести поражений подряд. После 81 игры «Айлендерс» занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и имеют в своем активе 91 очко.

Вашингтон
5:2
3:0, 0:0, 2:2
Айлендерс
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