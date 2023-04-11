«Вашингтон» впервые в сезоне победил без Овечкина

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась со счетом 5:2 (3:0, 0:0, 2:2) в пользу хозяев площадки. В составе победителей шайбы забросили оформивший дубль Дилан Строум (1-я и 59-я минуты), а также Расмус Сандин (2), Крэйг Смит (14) и Том Уилсон (56). У «Айлендерс» отличились Хадсон Фэшинг (55) и Кейси Сизикас (57).

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился одним блокшотом и очков не набрал. Защитник «Кэпиталз» Александр Алексеев провел два силовых приема и заблокировал три броска. Форвард и капитан «столичных» Александр Овечкин пропустил матч из-за травмы верхней части тела. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 20 бросков из 23.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/RtElcfkXXXc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.