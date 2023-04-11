«Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Баффало» в матче НХЛ. Панарин забросил две шайбы

ТАСС, 11 апреля. «Баффало» в гостях со счетом 3:2 после серии буллитов обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла во вторник.

В составе победившей команды шайбы забросили Джон-Джейсон Петерка (15-я минута), Кейси Миттельштадт (49). У «Рейнджерс» дубль оформил Артемий Панарин (22, 32), в эпизоде со второй шайбой голевую передачу отдал нападающий Владимир Тарасенко. В серии буллитов Тарасенко реализовал свою попытку, Панарин не сумел забросить шайбу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FhMRkj4TBBg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне Панарин набрал 91 очко в регулярном чемпионате, после 81 матча у россиянина 28 шайб и 63 голевые передачи, всего в НХЛ у нападающего 660 очков (215 шайб + 445 голевых передач). Тарасенко набрал 51 очко в текущем сезоне (18+33). Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 из 28 бросков по своим воротам. Защитник «Баффало» Илья Любушкин не отметился голевыми действиями.

«Рейнджерс» занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 107 очками после 81 матча. «Баффало» — пятый в Атлантическом дивизионе с 87 очками после 79 встреч. В следующем матче «Баффало» на выезде сыграет с «Нью-Джерси» 12 апреля, «Рейнджерс» 14 апреля проведут заключительный матч регулярного чемпионата против «Торонто».

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В других матчах игрового дня «Вашингтон» дома со счетом 5:2 переиграл «Нью-Йорк Айлендерс», российский голкипер гостей Илья Сорокин отразил 35 из 40 бросков по своим воротам. Игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Александр Алексеев не набрали очков в матче, капитан команды Александр Овечкин не принимал участия в игре. «Виннипег» одержал домашнюю победу над «Сан-Хосе» (6:2), защитник гостей швед Эрик Карлссон забросил две шайбы и набрал 100 очков в текущем сезоне, став первым в XXI веке защитником, который установил подобное достижение. Карлссон стал 10-м игроком в текущем сезоне, набравшим 100 и более очков, ранее это удалось Конору Макдэвиду, Леону Драйзайтлю, Райану Нюдженту-Хопкинсу (все — «Эдмонтон»), Никите Кучерову («Тампа»), Давиду Пастрняку («Бостон»), Мэттью Ткачуку («Калгари»), Натану Маккиннону, Микко Рантанену (оба — «Колорадо»), Джейсону Робертсону («Даллас»).