Стали известны все участники плей-офф НХЛ от Западной конференции

За 81 матч регулярного сезона команда набрал 95 очков и обеспечила себе место в плей-офф. От ближайшего конкурента, «Калгари Флэймз», отрыв составил четыре очка.

Таким образом, стали известны все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги от Западной конференции. Помимо «Виннипега», в борьбе за Кубок Стэнли поучаствуют от Западной конференции «Сиэтл Кракен», «Миннесота Уайлд», «Лос-Анджелес Кингз», «Даллас Старз», «Колорадо Эвеланш», «Эдмонтон Ойлерз» и «Вегас Голден Найтс».