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10:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны все участники плей-офф НХЛ от Западной конференции

«Виннипег Джетс» удалось досрочно выйти в плей-офф НХЛ.

ВиннипегНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

За 81 матч регулярного сезона команда набрал 95 очков и обеспечила себе место в плей-офф. От ближайшего конкурента, «Калгари Флэймз», отрыв составил четыре очка.

Таким образом, стали известны все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги от Западной конференции. Помимо «Виннипега», в борьбе за Кубок Стэнли поучаствуют от Западной конференции «Сиэтл Кракен», «Миннесота Уайлд», «Лос-Анджелес Кингз», «Даллас Старз», «Колорадо Эвеланш», «Эдмонтон Ойлерз» и «Вегас Голден Найтс».

В Восточной конференции известны семь команд, которые точно примут участие в плей-офф. «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз» уже гарантировали себе участие в соревновании на вылет.

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