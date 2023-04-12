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10:12 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» установил рекорд НХЛ по набранным очкам в регулярном чемпионате

Команда набрала 133 очка и побила достижение «Монреаля».

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Источник: Reuters

ТАСС, 12 апреля. «Бостон» в ночь на среду обыграл «Вашингтон» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Регулярный чемпионат, 12.04.2023, 2:00

Бостон5Вашингтон2

В составе победителей шайбы забросили Брэд Маршанд (29-я минута), Тайлер Бертуцци (35), Томаш Носек (45), Гарнет Хэтэуэй (48), Джейк Дебраск (59). У «Вашингтона» отличились Ник Дженсен (36) и Том Уилсон (48).

Российские защитники Дмитрий Орлов («Бостон») и Александр Алексеев («Вашингтон»), а также нападающий гостей Евгений Кузнецов результативными действиями не отметились. Капитан столичной команды Александр Овечкин пропустил вторую игру подряд из-за повреждения.

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Регулярный чемпионат, 12.04.2023, 2:00

Тампа-Бэй3Торонто4

В активе «Бостона» 133 очка в текущем регулярном чемпионате, что является новым рекордом НХЛ. Предыдущее достижение принадлежало «Монреалю», который набрал 132 очка в сезоне-1976/77. В том сезоне в НХЛ участвовали 18 команд, матчи регулярного чемпионата игрались без овертаймов и серии буллитов, фиксировались ничьи. «Монреаль» одержал 60 побед, потерпел 8 поражений и 12 раз сыграл вничью. В текущем сезоне НХЛ участвуют 32 команды, «Бостон» в 81 матче одержал 53 победы в основное время, 11 побед в овертаймах и сериях буллитов, потерпел пять поражений в овертаймах и сериях буллитов и 12 поражений в основное время.

Ранее «Бостон» досрочно стал победителем регулярного чемпионата. «Вашингтон» с 79 очками после 81 матча занимает шестое место в Столичном дивизионе, ранее команда лишилась шансов на попадание в плей-офф. В заключительном матче регулярного чемпионата «Бостон» 14 апреля на выезде сыграет с «Монреалем», «Вашингтон» в этот же день примет «Нью-Джерси».

Шайбы Малкина, Капризова и Сергачева

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Регулярный чемпионат, 12.04.2023, 3:00

Миннесота1Виннипег3

«Каролина» одержала домашнюю победу над «Детройтом» со счетом 4:1, «Нью-Джерси» на своем льду обыграл «Баффало» (6:2). «Филадельфия» дома в овертайме была сильнее «Коламбуса» (4:3 ОТ), защитник хозяев Иван Проворов отдал две голевые передачи.

«Тампа» в домашнем матче уступила «Торонто» (3:4), защитник хозяев Михаил Сергачев забросил одну шайбу и отдал голевую передачу, также точным пасом отметился нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Вратарь хозяев Андрей Василевский отразил 20 бросков из 24.

«Миннесота» на своем льду уступила «Виннипегу» (1:3), в составе проигравшей команды 40-ю шайбу в сезоне забросил Кирилл Капризов. «Чикаго» на выезде со счетом 5:2 победил «Питтсбург», в составе хозяев одну шайбу забросил Евгений Малкин.

Питтсбург
2:5
0:0, 0:1, 2:4
Чикаго
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