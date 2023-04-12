Капризов официально вернулся! Россиянин принялся бить новые рекорды

Даже на фоне сумасшедшей результативности и невероятной игры Коннора Макдэвида звезда «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов мог рассчитывать хотя бы на попадание в список претендентов на «Харт Трофи», вручаемый самому ценному хоккеисту регулярного сезона НХЛ. Но концовка чемпионата для российского форварда «дикарей» оказалась смазанной. Пусть и не по его вине.

9 марта в конце матча против «Виннипег Джетс» Капризов получил травму. 100-килограмовый и двухметровый канадский защитник «реактивщиков» Логан Стэнли неудачно упал на форварда «Уайлд» и всем своим весом рухнул тому на ногу. Со стороны эпизод выглядел очень жутко: Капризов едва не сел на шпагат, а его левая нога неестественным образом выгнулась в районе колена.

К счастью, серьезного повреждения Кирилл избежал. На его полное восстановление ушло чуть меньше месяца. За это время «Уайлд» провели 13 матчей без своего лидера, но сумели компенсировать его отсутствие и добыли путевку в плей-офф. Сам же Капризов, как признавался главный тренер «дикарей» Дин Эвасон, буквально неделями донимал того позволить ему вернуться на лед.

«Еще никогда в своей карьере я не отсутствовал из-за травмы так долго. Бывало, что пропускал неделю-полторы, но не более. Так что это было тяжело для меня. Зол ли я на Логана Стэнли? Нет. Такие вещи случаются. Эпизод произошел в пылу борьбы. Возможно, я занял неправильную позицию. Он, видимо, хотел сыграть в тело, а я неправильно повернулся. Случается, это хоккей», — говорил впоследствии Капризов в интервью The Athletic.

Возвращение Кирилла в состав действительно было крайне важным событием для всей Миннесоты. О долгожданном камбэке россиянина пресс-служба «Уайлд» объявила в поистине легендарном стиле. «Он вернулся» — такими словами и форматом официального письма «дикари» косвенно сравнили Капризова с Майклом Джорданом. Прославленный баскетболист 28 лет назад сообщил о своем возвращении в большой спорт посредством факса, содержание которого ограничилось короткой цитатой Его Воздушества: «Я вернулся».

Спустя месяц после травмы Капризов провел свой первый матч, очков не набрал, а затем получил еще немного отдыха. Пропустив игру с «Чикаго Блэкхокс», россиянин вернулся в состав и принял участие в игре с «Виннипегом». Против клуба, который и испортил Капризову весь сезон, не дав россиянину добраться до отметки в 50 голов. А Кирилл свой полтинник в «регулярке» совершенно точно выбил бы — в этом не было сомнений.

Как и в матче против «Сент-Луис Блюз», встречу с «Джетс» российский форвард «Уайлд» начал очень активно. Всем своим поведением на площадке Кирилл давал понять, как сильно он соскучился по хоккею и что намерен максимально быстро набрать оптимальную форму к стартующему скоро плей-офф. Благодаря своему старанию и нацеленности на чужие ворота, россиянин добрался до очередного гола.

Капризов под конец большинства подкараулил отскок в районе слота и бэкхендом отправил шайбу в пустые ворота — голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк, который провел великолепный матч, в этом моменте уже был отыгран. Эмоции Кирилла после гола красноречивы.

«Ждали, чтобы сказать это… ОПА! Он вернулся, и мы его очень любим», — описали гол россиянина работники медиаслужбы «Уайлд» в Twitter-аккаунте клуба.

Эта шайба стала для россиянина 40-й в сезоне. Кирилл — второй после Александра Овечкина российский снайпер, кому покорилась эта отметка в текущем сезоне. Также Капризов установил очередной рекорд франшизы, став первым в истории «Миннесоты» хоккеистом, кто провел за «Уайлд» более одного сезона с 40 голами. Таких в активе россиянина теперь два (в сезоне-2021/22 он забросил 47 шайб).

Вместе с этим Капризову вновь доставалось и доставалось от игроков «Виннипега». Логан Стэнли участия в матче не принимал, но и остальные хоккеисты «Джетс» действовали весьма жестко против российской суперзвезды.

Под конец встречи ее градус и вовсе поднялся до точки кипения, и последние отрезки матча прошли по правилам единоборств. Особое участие в кулачных боях принял Райан Хартман, с которым сцепился даже Владислав Наместников…

… но и без участия Райана Ривза тоже не обошлось. Одного из главных боксеров НХЛ Дин Эвасон показательно выпустил на лед за несколько секунд до финальной сирены, и канадский громила успел осуществить задуманное.

Сама игра же осталась за «Джетс». Гости из Виннипега еще в первом периоде добились преимущества в счете (2:0), а после гола Капризова оперативно восстановили разницу в две шайбы. Благодаря победе «реактивщики» пробились в плей-офф и стали последними участниками розыгрыша Кубка Стэнли от Западной конференции.