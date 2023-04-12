В Австралии впервые пройдут предсезонные игры Национальной хоккейной лиги
23-го и 24 сентября в Мельбурне сыграют «Аризона» и «Лос-Анджелес».
23-го и 24 сентября в Мельбурне сыграют «Аризона» и «Лос-Анджелес».
ТАСС, 12 апреля. Национальная хоккейная лига (НХЛ) в сентябре впервые проведет предсезонные матчи в Австралии. Об этом в среду сообщает пресс-служба лиги.
23-го и 24 сентября в Мельбурне на арене Рода Лейвера, на которой проводится Открытый чемпионат Австралии по теннису, сыграют «Аризона» и «Лос-Анджелес».
«Мы не намерены приехать в Австралию, сыграть и никогда сюда не возвращаться, — сказал исполнительный вице-президент НХЛ по международной стратегии Дэвид Пропер. — Мы хотим, чтобы это стало серией игр и способствовало развитию хоккея. Это будет радостью для НХЛ, игроков и, надеюсь, для болельщиков из Австралии. Если игра состоится в Мельбурне, мы можем ожидать на матче до 150 тыс. болельщиков».
Первый предсезонный матч НХЛ за пределами Северной Америки прошел 22 сентября 1980 года в Стокгольме, тогда «Вашингтон» в овертайме со счетом 4:3 обыграл «Миннесоту». Позднее игры проводились в Финляндии, Чехословакии, СССР/ России, Германии, Австрии, Великобритании, Пуэрто-Рико, Чехии, Словакии, Латвии, Китае, Швейцарии.