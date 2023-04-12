В Австралии впервые пройдут предсезонные игры Национальной хоккейной лиги

23-го и 24 сентября в Мельбурне на арене Рода Лейвера, на которой проводится Открытый чемпионат Австралии по теннису, сыграют «Аризона» и «Лос-Анджелес».

«Мы не намерены приехать в Австралию, сыграть и никогда сюда не возвращаться, — сказал исполнительный вице-президент НХЛ по международной стратегии Дэвид Пропер. — Мы хотим, чтобы это стало серией игр и способствовало развитию хоккея. Это будет радостью для НХЛ, игроков и, надеюсь, для болельщиков из Австралии. Если игра состоится в Мельбурне, мы можем ожидать на матче до 150 тыс. болельщиков».