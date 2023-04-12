Форвард «Ванкувера» Кузьменко забросил 39-ю шайбу в сезоне НХЛ

ТАСС, 12 апреля. «Ванкувер» в среду обыграл «Анахайм» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей НХЛ 2022-2023 Регулярный чемпионат, 12.04.2023, 5:00 Анахайм 2 Ванкувер 3

В составе победителей шайбы забросили Брок Бесер (13-я минута), Андрей Кузьменко (17), Джей Ти Миллер (42). У «Анахайма» отличились Мэйсон Мактавиш (18), Дрю Хеллесон (36).

Кузьменко провел 80-й матч в текущем сезоне, который является дебютным для российского нападающего. На его счету 72 очка (39 шайб + 33 голевые передачи).

Шведский нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон отдал две результативные передачи и стал 11-м игроком, который преодолел отметку в 100 очков в текущем сезоне, в его активе 101 балл. Ранее это удалось Коннору Макдэвиду, Леону Драйзайтлю, Райану Нюджент-Хопкинсу (все — «Эдмонтон»), Никите Кучерову («Тампа»), Давиду Пастрняку («Бостон»), Мэттью Ткачуку («Флорида»), Натану Маккиннону, Микко Рантанену (оба — «Колорадо»), Джейсону Робертсону («Даллас») и Эрику Карлссону («Сан-Хосе»).

Хоккей НХЛ 2022-2023 Регулярный чемпионат, 12.04.2023, 4:30 Колорадо 1 Эдмонтон 2 ОТ

«Ванкувер» занимает шестое место в Тихоокеанском дивизионе с 81 очком после 81 игры. «Анахайм» идет на восьмом месте Тихоокеанского дивизиона, у команды 58 очков после 81 встреч. Обе команды уже лишились шансов на попадание в плей-офф. В заключительном матче регулярного чемпионата «Ванкувер» на выезде сыграет с «Аризоной» 14 апреля, «Анахайм» в этот же день примет «Лос-Анджелес».