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10:17 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Ванкувера» Кузьменко забросил 39-ю шайбу в сезоне НХЛ

Канадский клуб обыграл «Анахайм» со счетом 3:2.

Ванкувер
Анахайм
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Источник: AP 2022

ТАСС, 12 апреля. «Ванкувер» в среду обыграл «Анахайм» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Регулярный чемпионат, 12.04.2023, 5:00

Анахайм2Ванкувер3

В составе победителей шайбы забросили Брок Бесер (13-я минута), Андрей Кузьменко (17), Джей Ти Миллер (42). У «Анахайма» отличились Мэйсон Мактавиш (18), Дрю Хеллесон (36).

Кузьменко провел 80-й матч в текущем сезоне, который является дебютным для российского нападающего. На его счету 72 очка (39 шайб + 33 голевые передачи).

Шведский нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон отдал две результативные передачи и стал 11-м игроком, который преодолел отметку в 100 очков в текущем сезоне, в его активе 101 балл. Ранее это удалось Коннору Макдэвиду, Леону Драйзайтлю, Райану Нюджент-Хопкинсу (все — «Эдмонтон»), Никите Кучерову («Тампа»), Давиду Пастрняку («Бостон»), Мэттью Ткачуку («Флорида»), Натану Маккиннону, Микко Рантанену (оба — «Колорадо»), Джейсону Робертсону («Даллас») и Эрику Карлссону («Сан-Хосе»).

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Регулярный чемпионат, 12.04.2023, 4:30

Колорадо1Эдмонтон2ОТ

«Ванкувер» занимает шестое место в Тихоокеанском дивизионе с 81 очком после 81 игры. «Анахайм» идет на восьмом месте Тихоокеанского дивизиона, у команды 58 очков после 81 встреч. Обе команды уже лишились шансов на попадание в плей-офф. В заключительном матче регулярного чемпионата «Ванкувер» на выезде сыграет с «Аризоной» 14 апреля, «Анахайм» в этот же день примет «Лос-Анджелес».

В других матчах игрового дня «Эдмонтон» в овертайме одержал гостевую победу над «Колорадо» (2:1 ОТ), российский вратарь хозяев Александр Георгиев отразил 38 из 40 бросков. «Вегас» дома со счетом 4:1 победил «Сиэтл».

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4:1
1:1, 2:0, 1:0
Сиэтл
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