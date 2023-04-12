Такого не было ни разу за 105 лет! В США появился хоккейный монстр: «Бостон» выбил 133 очка и идет за Кубком Стэнли

Сезон команды по итогам регулярного чемпионата никто оценивать не любит. Главные матчи — это плей-офф, и только результат в кубковых баталиях по-настоящему важен. Однако все это не относится к «Бостону». Как бы «Брюинз» ни выступили в стартующем на следующей неделе Кубке Стэнли, для них этот год особенный. Они уже вошли в историю.

Команда, которую перед стартом сезона некоторые эксперты даже не видели в плей-офф, провела невероятный регулярный чемпионат, побив все возможные рекорды. Два дня назад был установлен новый рекорд по количеству побед в одном регулярном чемпионате (63). Сегодня после победы над «Вашингтоном» (5:2) новое достижение — рекорд по количеству очков за сезон — 133. Такого в НХЛ не было ни разу за 105 лет существования лиги! Предыдущее достижение «Монреаля» (132 балла) держалось 46 лет. Было установлено в сезоне 1976/77. Во многом, кстати, из-за него НХЛ отказывается переходить на трехочковую систему — не хочет, чтобы рекорды потерялись.

«Бостон» второй в лиге по количеству заброшенных шайб и последный по количеству пропущенных. Лидер по меньшинству (87,1%), и только по большинству середняки — 11-е место и 22,7%. Джим Монтгомери должен взять приз лучшего тренера по итогам сезона. Линус Улльмарк — главный претендент на «Везину». Патрик Бержерон — на приз лучшего нападающего оборонительного плана. Давид Пастрняк стал первым в «Брюинз» после Фила Эспозито, кому удалось забить 60 голов в сезоне.

«Бостон» доминирует по всем фронтам

«Бостон» выглядит самой стабильной и сбалансированной за последние несколько лет«, — говорит генеральный менеджер “Сент-Луиса” Дуг Армстронг (The Athletic).

«Что впечатляет, так это их стабильность. Счета 8:7 встречаются редко. Обычно это — пропустил 1−2 шайбы, забил 3, набрал 2 очка и пошел дальше. Но стабильно проделывать такое на протяжении 82 матчей — это очень сложно», — говорит главный тренер «Тампы» Джон Купер. «Тампа», если пройдет «Торонто», сыграет с «Бостоном» во втором раунде.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lCFmpruxKlc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Когда говорят об успехах «Мишек» в этом сезоне, то вспоминают «Тампу» образца сезона 2018/19. Тогда тоже были рекорды, лидерство в регулярном чемпионате, а потом позорный вылет от «Коламбуса» со счетом 0−4. Но «Бостон» превзошел «Тампу», превзошел и «Детройт» образца 1995/96. Тогда, кстати, «Ред Уингз» тоже не взяли трофей, их время пришло через год.

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«Брюинз» теперь гораздо ближе к «Монреалю» конца 70-х годов. Когда «Канадиенс» устанавливали рекорд, то выиграли Кубок Стэнли, тогда они вообще четыре года подряд брали чашку. Правда, если оценивать сезоны команд по трехочковой системе, то «Монреаль» будет значительно выше, так как у команды было только 8 поражений. У «Брюинз» же 12. Но 46 лет назад не было ни овертайма «три на три», ни буллитов. Да и вообще хоккей настолько поменялся, что представить эти команды рядом очень сложно. В любом случае нынешнее достижение «Бостона» уникально для современности.

И вот еще один интересный факт о клубе. Фарм-клуб «Бостона» также имеет все шансы на кубок. «Провиденс» идут вторым в конференции, уступая одно очко «Херши». И да, они одни из главных фаворитов на Кубок Колдера. Последний раз командам одной системы удавалось взять два трофея в 1995 году. Это был «Нью-Джерси» и «Олбани». Ранее это дважды делали «Монреаль» и «Новая Шотландия» в 1976 и 1977 г. Даже если «Провиденс» не возьмет Кубок Колдера, нынешнее его положение говорит о сильной системе «Бостона» и о внушительном резерве. Кстати, лучшим бомбардиром фарм-клуба идет россиянин Георгий Меркулов. В 64 матчах у него 53 (23+30) очка.

Сейчас главный вопрос — как «Бостон» выступит в плей-офф. Команду, которая обошлась без серьезных спадов и с огромным отрывом лидирует в таблице, называют главным фаворитом Кубка Стэнли.

Тут вспоминается печальный опыт «Тампы»-2019, однако у этих ситуаций есть серьезное отличие. «Лайтнинг» были относительно молодым и не слишком опытным (лидеры ничего не выигрывали) коллективом. Они дрогнули, не ожидав такого сопротивления от «Блю Джекетс». «Брюинз» — опытные бойцы, которые прошли огонь, воду и медные трубы. Они здорово укрепились в плей-офф, имеют длинную скамейку и сбалансированные звенья. И даже вратаря без кубкового опыта сложно назвать слабым местом (просто посмотрите на его игру и статистику в этом сезоне). В НХЛ не принято в апреле отдавать кому-то кубок, но в этом случае просто не остается вариантов. Разве кто-то может остановить этого монстра из Массачусетса?