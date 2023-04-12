Клуб НХЛ признал российского хоккеиста лучшим защитником сезона

Спортсмен в четвертый раз получил это звание. Ранее его называли лучшим защитником клуба в 2018-м, 2020-м и 2021-м году. За сезон Проворов провел 81 матч в составе команды и набрал 26 очков по системе «гол плюс пас».

18 января Проворов отказался выходить на раскатку перед матчем с «Анахайм Дакс» (5:2) в форме с символикой в поддержку ЛГБТ. После этого канадский журналист Горд Миллер призвал наказать хоккеиста. Однако в руководстве НХЛ подчеркнули, что игроки вправе решать, в каких акциях участвовать.