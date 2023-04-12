Его считали неудачником, а он стал главной надеждой легендарного клуба! Молиться на Самсонова должен весь Торонто

Интересно, чем думал генеральный менеджер «Мэйпл Лифс» Кайл Дубас, когда перед стартом нынешнего сезона подписывал контракт с голкипером Мэттом Мюрреем? Ломаный-переломаный вратарь последние годы куда больше мучился со здоровьем, чем играл. Спору нет, вратарский талант Мюррея очевиден, о чем могут сказать хоккеисты «Питтсбурга», где Мюррей стал обладателем Кубка Стэнли. Но очевидно и то, что лучшие годы Мэтта позади, а сейчас, увы, его буднями стали врачи, процедуры и прочие элементы восстановления.

Сам Дубас на днях выдал информацию, которая не стала шоком, но была крайне неприятной для всех болельщиков «Торонто»:

Мэтт Мюррей получил сотрясение мозга и сроки его восстановления неизвестны от слова совсем.

«Когда речь идет о здоровье мозга хоккеиста, то никогда не нужно делать каких-то особо громких замечаний, но дело в том, что сейчас для Мюррея это довольно обычное дело. Этот парень никогда не может оставаться здоровым, и, если не считать двух замечательных коротких “забегов” за “Питтсбург Пингвинз”, он был самым непостоянным вратарем во всей НХЛ.

Опять же, он мало что может сделать, чтобы защитить себя от травм. Но факт в том, что Мюррей постоянно подводит себя и своих товарищей по команде из-за повреждений. Трудно понять мотивацию Дубаса, который приобретал такого голкипера у «Оттавы». История травм Мюррея действительно вынудила «Торонто» принять некоторые нестандартные решения", — отметил обозреватель Toronto Star Кевин Макгрэн.

Под нестандартными решениями подразумеваются приглашения вратарей-любителей, неожиданно появившихся в составе: Джетта Александера, который даже получил 70 секунд матча против «Монреаля» и Матиаса Онушку. Это стало необходимостью в связи с повреждением Ильи Самсонова и необходимостью вызвать кого-то сменщиком, но так как у «Торонто» уже нет места под потолком зарплат, то из АХЛ голкипера взять было нельзя.

«Назовите меня сумасшедшим, но я думаю, что у НХЛ должен быть лучший способ действовать в таких ситуациях. Лично я считаю, что каждая команда должна постоянно иметь трех вратарей. Я люблю хорошую историю Дэвида Эйреса или Скотта Фостера, которые получили свою минуту славы как экстренные вратари. Но вы когда-нибудь видели, чтобы НФЛ, НБА или MLB позволяли команде подписать бухгалтера из пивной лиги или водителя, и дали им выйти на игровое поле?», — задал риторический вопрос Макгрэн.

В связи со всей этой ситуацией надежда у «Торонто» только одна, и зовут ее Илья Самсонов. На скорое возвращение Мюррея надеяться невозможно, а кроме россиянина в составе «Мэйпл Лифс» нет стража ворот, который бы отвечал требованиям по опыту и уровню, и тем более — в плей-офф.

«Самсонов — главная надежда команды. Я слышал, как легенда “Торонто” Уэнделл Кларк говорит о том, что “Кленовым Листьям” по силам остановить набравший хороший ход “Бостон”. Но без вратаря это сделать будет невозможно», — отметил в подкасте «32 мысли» известный обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Регулярный чемпионат, 12.04.2023, 2:00 Тампа-Бэй 3 Торонто 4

Для Самсонова предстоящий плей-офф, в первом раунде которого «Торонто» сыграет с «Тампой», также является хорошим шансом сделать шаг в элиту вратарского цеха. Илья недавно стал отцом, что подразумевает перемену и в характере, и в степени ответственности за себя и свою работу. А уход из «Вашингтона», где раздолбайская атмосфера могла мешать готовиться к матчам, а голкипер считался неудачником, пошел Самсонову явно на пользу — в отсутствие русскоязычных партнеров намного труднее отвлекаться от самого хоккея.

По версии авторитетного издания The Athletic Самсонов попал в число 10 главных претендентов на «Везину» в нынешнем сезоне. Правда, Илья в этом рейтинге располагается на 9 строчке (на первой — Илья Сорокин, на пятой — Андрей Василевский), но один этот факт может свидетельствовать о повышении уровня игры.