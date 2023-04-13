«Питтсбург» Малкина впервые за 17 лет не попал в плей-офф

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» лишились математических шансов на попадание в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23.

Это стало известно по итогам матча регулярного чемпионата между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Монреаль Канадиенс», который завершился победой «островитян» со счетом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0).

В составе команды Лэйна Ламберта дубль оформил Брок Нельсон (11-я и 31-я минуты), еще по одной шайбе забросили Хадсон Фэшинг (19) и Андерс Ли (57). У «Монреаля» отличились Рем Питлик (18) и Ник Сузуки (37).

Благодаря победе над «Канадиенс» хоккеисты «Айлендерс» гарантировали себе попадание в плей-офф НХЛ и стали последними участниками Кубка Стэнли от Восточной конференции. Для выхода в плей-офф клубу из Нью-Йорка было достаточно не проиграть в основное время матча с «Монреалем».

Для «островитян» игра с «Канадиенс» стала последней в регулярном сезоне-2022/23. По итогам 82 матчей чемпионата «Айлендерс» набрали 93 очка и поднялись на седьмое место в турнирной таблице Востока. Располагающаяся с 92 баллами на восьмой строчке «Флорида Пантерз» имеет один матч в запасе и может обогнать команду из Нью-Йорка.

Таким образом, «Питтсбург Пингвинз», оставшийся на девятой позиции Восточной конференции с 90 очками и 81 матче, лишился математических шансов попасть в плей-офф. В случае победы в последнем матче чемпионата и поражения «Флориды» команда Майка Салливана уступит «Пантерз» по дополнительным показателям.