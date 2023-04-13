Малкина постигла участь Овечкина. Время великих россиян подходит к концу?

«Питтсбург Пингвинз» официально остался вне списка участников грядущего розыгрыша Кубка Стэнли. Последние надежды «пингвинов» на попадание в плей-офф похоронил «Нью-Йорк Айлендерс». «Островитянам» в своем последнем матче «регулярки» было достаточно не проиграть «Монреалю» в основное время, но команда Лэйна Ламберта все решила гораздо убедительнее и обыграла «Канадиенс», не доводя дело до овертайма.

«Айлендерс» стали последними участниками Кубка Стэнли. Незакрытым для «островитян» остается вопрос их оппонента в первом раунде: им может стать лучший клуб чемпионата и авторы новых рекордов НХЛ «Бостон Брюинз» или «Каролина Харрикейнз». Ответ на этот вопрос будет дан после финальной сирены в матче между «ураганами» и «Флоридой Пантерз».

Что касается «Питтсбурга», то у «пингвинов» запланирована еще одна игра. Она же станет для них последней в сезоне и ничего не определяющей. Не получится у подопечных Майка Салливана даже попрощаться со своими болельщиками хоть сколько-нибудь яркой игрой, ведь матч пройдет на выезде — к себе в гости новоявленных неудачников сезона пустит худший клуб лиги прямо сейчас и один из претендентов на победу в драфт-лотерее «Коламбус Блю Джекетс».

А ведь еще два дня назад судьба попадания в плей-офф находилась в руках у «Пингвинз». Для продолжения сезона нужно было обыграть одного из главных аутсайдеров «регулярки» «Чикаго Блэкхокс». Но подопечные Салливана умудрились уступить. Не спас от провала даже очередной гол Евгения Малкина.

«Наша команда очень старалась. Мы пробовали все. Я стараюсь играть усердно в каждой игре. Но в лиге много молодых хоккеистов, которые играют не хуже. Новое поколение приближается», — говорил Джино.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5dZY--Jp9TI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В словах российского суперфорварда косвенно кроется и одна из причин исторической неудачи «Питтсбурга», впервые за последние 17 лет оставшегося вне участников розыгрыша Кубка Стэнли. По уровню среднего возраста команды «Пингвинз» в этом сезоне являются одним из самых старых коллективов лиги. Неизбежная стагнация команды была очевидна еще несколько лет назад.

После победы в сезоне-2016/17 «Пенс» лишь один раз прошли до второго раунда плей-офф, а прямо сейчас потолком для них является даже первый раунд. Логичным завершением данного цикла является начало перестройки, но ее «пингвины» все откладывают: руководство клуба сохранило ветеранов-легенд и даже попробовало точечно усилить состав готовыми игроками.

И хотя в конечном счете это не помогло, подвергать резкой критике лидеров команды рука не поднимется. Главные старожилы «Питтсбурга» Сидни Кросби и Евгений Малкин свою работу выполнили безупречно. Оба вошли в топ-30 бомбардиров чемпионата и на двоих набрали более 170 очков. У Малкина, например, статистика великолепная — более одного результативного балла за игру. Никакой возраст не помешал ему выступить на высоком уровне и вместе с Кросби отыграть все матчи в регулярном сезоне. Но на двух игроках далеко не уехать. А без топ-вратарей — подавно. Очевидно, что ставка на Кейси Десмита и Тристана Жарри себя не оправдала.

Знакомая ситуация, не правда ли? Правда. «Вашингтон Кэпиталз» оказался лицом к лицу с точно такими же проблемами.

Возрастной состав, стагнация, отсутствие перспектив в турнирной борьбе, ошибки в подборе вратарей, необходимость проведения перестройки. Отличие «столичных» от их заклятых врагов заключается лишь в том, что «Кэпс» уже постепенно начали процесс реорганизации франшизы, отдав за драфт-пики немало своих лидеров и опытных игроков. Это не в последнюю очередь повлияло на результаты: символично или нет, но «Вашингтон» и «Питтсбург» — главные соперники 21-го века — синхронно провалились в один год и впервые после глобального локаута в НХЛ вместе остались вне зоны плей-офф. Такого с момента переезда Александра Овечкина и Евгения Малкина в Америку еще не было.

По сложившейся тенденции участие самых звездных и легендарных российских хоккеистов 21-го века в плей-офф станет большой редкостью. Фактически оно уже стало таковым. Евгений Малкин и Александр Овечкин, вероятно, доигрывают свои последние годы в лучшей лиге мира, и нам остается наслаждаться их выступлениями и новыми рекордами в «регулярках». Грустно, но неизбежно.