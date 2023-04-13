Стали известны все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги

ТАСС, 13 апреля. Определились все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23.

Последнюю путевку в плей-офф в ночь на четверг завоевал «Нью-Йорк Айлендерс». Также от Восточной конференции в Кубке Стэнли сыграют «Бостон», «Каролина», «Флорида», «Нью-Джерси», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа» и «Торонто».

На Западе в плей-офф вышли «Колорадо», «Даллас», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Сиэтл», «Вегас» и «Виннипег».

На данный момент известна только одна пара первого раунда плей-офф — «Тампа» сыграет с «Торонто».

Победителем регулярного чемпионата стал «Бостон», после 81 матча команда набрала 133 очка, что является рекордом лиги. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Колорадо».