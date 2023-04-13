Защитник «Калгари» Задоров впервые забросил три шайбы в матче НХЛ

Хоккей НХЛ 2022-2023 Регулярный чемпионат, 13.04.2023, 5:00 Калгари 3 Сан-Хосе 1

ТАСС, 13 апреля. «Калгари» в четверг обыграл «Сан-Хосе» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей хет-трик оформил российский защитник Никита Задоров (34, 45, 60-я минуты). У «Сан-Хосе» отличился Ноа Грегор (11).

На счету Задорова 14 шайб в текущем сезоне, это лучший показатель российского защитника за карьеру в НХЛ. Всего в сезоне-2022/23 Задоров набрал 21 очко (14 шайб + 7 голевых передач) в 82 играх. Россиянин впервые забросил три шайбы в одном матче НХЛ. Задоров выступает в лиге с 2013 года, в его активе 126 (41+85) очков в 567 матчах регулярных чемпионатов. Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов и форвард Евгений Свечников результативными действиями не отметились.

«Калгари» провел последний матч в текущем регулярном чемпионате, в активе команды 93 очка после 82 игр, она заняла 5-е место в Тихоокеанском дивизионе и не попала в плей-офф. «Сан-Хосе» с 60 очками в 81 встрече идет 7-м, в заключительном матче регулярного турнира команда на выезде сыграет с «Эдмонтоном» 14 апреля. «Сан-Хосе» также лишился шансов выйти в плей-офф НХЛ.