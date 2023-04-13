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19:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Многолетний лидер «Чикаго» объявил об уходе из клуба из-за болезни

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго» Джонатан Тэйвз покинет команду по окончании сезона, сообщается на официальном сайте «Блэкхокс».

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Источник: Reuters
Хоккей

НХЛ 2022-2023
Регулярный чемпионат, 14.04.2023, 3:30

Чикаго-Филадельфия-

Матч регулярного чемпионата против «Филадельфии», который пройдет в четверг на льду «Чикаго», станет для 34-летнего нападающего последним в составе команды. Стороны решили не продлевать соглашение, которое истекает по завершении сезона. Как отмечается, канадец пока не определился со своим будущим.

В феврале 2020 года Тэйвз перенес коронавирус, а в июне 2021 года сообщил, что боролся с синдромом системного воспалительного ответа, из-за чего пропустил сезон-2020/21. В минувшем феврале Тэйвз в интервью признался, что по-прежнему борется с последствиями болезни. В сезоне-2022/23 он провел 52 матча, в которых забросил 14 шайб и сделал 16 голевых передач.

Тэйвз был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ 2006 года в первом раунде под третьим номером. В 2008 году он был назначен капитаном команды в возрасте 20 лет и 79 дней, став самым молодым игроком «Чикаго», удостоенным этого звания. Канадец является рекордсменом клуба по времени нахождения в статусе капитана команды. На счету форварда 1066 матчей и 882 очка (371 шайбы + 511 голевых передач) в регулярных чемпионатах НХЛ. Он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2010, 2013, 2015).

В составе сборной Канады Тэйвз стал чемпионом мира, двукратным олимпийским чемпионом и победителем Кубка мира. Он является самым молодым в истории хоккея участником «Тройного золотого клуба» (победители зимних Олимпийских игр, чемпионата мира и Кубка Стэнли).

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