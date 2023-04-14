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11:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Малкин впервые с сезона-2008/09 сыграл во всех матчах чемпионата

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сыграл во всех 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23.

ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Форвард «Пингвинз» принял участие в матче против «Коламбус Блю Джекетс». Таким образом, Малкин не пропустил ни одной встречи чемпионата в сезоне. В последний раз 36-летний россиянин сыграл во всех матчах регулярного первенства в сезоне-2008/09, в котором он набрал 113 очков (35 голов и 78 передач). По итогам того сезона «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли, а Малкин стал обладателем приза лучшему бомбардиру чемпионата «Арт Росс Трофи».

В 82 матчах сезона-2022/23 Евгений Малкин набрал 83 очка (27 голов и 56 передач). «Питтсбург» впервые с сезона-2005/06 не попал в плей-офф НХЛ.

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Питтсбург
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