Малкин впервые с сезона-2008/09 сыграл во всех матчах чемпионата

Форвард «Пингвинз» принял участие в матче против «Коламбус Блю Джекетс». Таким образом, Малкин не пропустил ни одной встречи чемпионата в сезоне. В последний раз 36-летний россиянин сыграл во всех матчах регулярного первенства в сезоне-2008/09, в котором он набрал 113 очков (35 голов и 78 передач). По итогам того сезона «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли, а Малкин стал обладателем приза лучшему бомбардиру чемпионата «Арт Росс Трофи».