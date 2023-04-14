Передачи Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» разгромить «Детройт»

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась со счетом 5:0 (1:0, 0:0, 4:0) в пользу хозяев площадки. В составе «молний» дубль оформил Брэйден Пойнт (51-я и 56-я минуты), еще по шайбе забросили Алекс Киллорн (8), Брэндон Хагел (48) и Майки Эйссимонт (60).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей. Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев записал на свой счет два ассиста. Голкипер «молний» Андрей Василевский остался в запасе.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/t48r0rqCaWI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.