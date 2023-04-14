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11:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Передачи Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» разгромить «Детройт»

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромили «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Тампа-Бэй
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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась со счетом 5:0 (1:0, 0:0, 4:0) в пользу хозяев площадки. В составе «молний» дубль оформил Брэйден Пойнт (51-я и 56-я минуты), еще по шайбе забросили Алекс Киллорн (8), Брэндон Хагел (48) и Майки Эйссимонт (60).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей. Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев записал на свой счет два ассиста. Голкипер «молний» Андрей Василевский остался в запасе.

Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам регулярного чемпионата сезона-2022/23 «Тампа» набрала 98 очков в 82 матчах и заняла шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф НХЛ «молнии» встретятся с «Торонто Мейпл Лифс». «Детройт» в 82 играх набрал 80 баллов и расположился на 13-й строчке Востока.

Тампа-Бэй
5:0
1:0, 0:0, 4:0
Детройт
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