Передачи Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» разгромить «Детройт»
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромили «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромили «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась со счетом 5:0 (1:0, 0:0, 4:0) в пользу хозяев площадки. В составе «молний» дубль оформил Брэйден Пойнт (51-я и 56-я минуты), еще по шайбе забросили Алекс Киллорн (8), Брэндон Хагел (48) и Майки Эйссимонт (60).
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей. Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев записал на свой счет два ассиста. Голкипер «молний» Андрей Василевский остался в запасе.
По итогам регулярного чемпионата сезона-2022/23 «Тампа» набрала 98 очков в 82 матчах и заняла шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф НХЛ «молнии» встретятся с «Торонто Мейпл Лифс». «Детройт» в 82 играх набрал 80 баллов и расположился на 13-й строчке Востока.