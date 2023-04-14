Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ в Восточной конференции

ТАСС, 14 апреля. «Каролина» в ночь на пятницу обыграла «Флориду» со счетом 6:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стала победителем Столичного дивизиона.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брент Бёрнс (9-я и 47-я минуты), Йеспери Котканиеми (22), Йеспер Фаст (47), Шейн Гостисбеер (58) и Себастьян Ахо (60). У проигравших отличились Александр Барков (42), Райан Ломберг (44), Энтони Дюклер (58) и Картер Верхаге (59).

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«Каролина» стала победителем Столичного дивизиона, не позволив себя обойти «Нью-Джерси», который в своем заключительном матче регулярного чемпионата обыграл «Вашингтон» (5:4 ОТ). Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей и завершил сезон с 75 очками (42 шайбы + 33 результативные передачи) в 73 играх. В составе «Нью-Джерси» победную шайбу и дебютную для себя в НХЛ забросил 19-летний Люк Хьюз — младший брат лучшего бомбардира команды Джека Хьюза, который по итогам сезона набрал 99 очков.

В первом раунде плей-офф в Восточной конференции «Бостон» сыграет с «Флоридой», «Торонто» — с «Тампой», «Каролина» — с «Нью-Йорк Айлендерс», «Нью-Джерси» — с «Нью-Йорк Рейнджерс».

В другом матче игрового дня «Тампа» дома со счетом 5:0 разгромила «Детройт», российский нападающий Никита Кучеров сделал голевую передачу, Михаил Сергачев отметился двумя точными пасами. «Бостон» в гостях со счетом 5:4 обыграл «Монреаль» и одержал 65-ю победу в регулярном чемпионате. Защитник хозяев Дмитрий Орлов забросил шайбу и сделал точную передачу. «Бостон» набрал 135 очков, ранее команда установила рекорд НХЛ по очкам в одном регулярном чемпионате. Предыдущее достижение принадлежало «Монреалю», который набрал 132 очка в сезоне-1976/77.

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«Торонто» в гостях со счетом 3:2 обыграл «Рейнджерс», форвард хозяев Артемий Панарин забросил 29-ю шайбу в сезоне. Гол защитника Ивана Проворова в овертайме принес «Филадельфии» победу над «Чикаго» (5:4 ОТ). Последний матч за «Чикаго» провел многолетний капитан команды, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Джонатан Тэйвз. 34-летний форвард отметился голом.

«Вегас» выиграл Западную конференцию

«Вегас» в гостях со счетом 3:1 обыграл «Сиэтл» и стал победителем Западной конференции. Россиянин Иван Барбашев отметился голевой передачей. «Эдмонтон» дома со счетом 5:2 обыграл «Сан-Хосе», лучший бомбардир регулярного чемпионата Коннор Макдэвид отметился голевой передачей и набрал 850-е очко (303+547) в 569 играх в регулярных чемпионатах. Канадец в текущем сезоне набрал 153 (64+89) очка за результативность.

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В первом раунде плей-офф «Вегас» сыграет с «Виннипегом», «Эдмонтон» встретится с «Лос-Анджелесом». Окончательное распределение мест и состав всех пар первого раунда плей-офф в Западной конференции определится в субботу.

«Даллас» дома обыграл «Сент-Луис» (1:0), российский нападающий хозяев Евгений Дадонов сделал голевую передачу. Гол форварда Якова Тренина помог «Нэшвиллу» обыграть «Миннесоту» (4:3 ОТ). «Ванкувер» в гостях обыграл «Аризону» (5:4 ОТ), российский нападающий победителей Андрей Кузьменко сделал два голевых паса. «Лос-Анджелес» на выезде был сильнее «Анахайма» (5:3), «Коламбус» дома обыграл «Питтсбург» (3:2 ОТ), «Колорадо» на своем льду выиграл у «Виннипега» (4:2), вратарь хозяев Александр Георгиев отразил 18 бросков.