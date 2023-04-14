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11:44 (мск), источник: Прессбол

НХЛ. Егор Шарангович отдал пас и заработал «+2» в победном матче против «Вашингтона» Алексея Протаса

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» на выезде победил «Вашингтон» со счетом 5:4. При этом форвард триумфаторов Егор Шарангович провел на льду 14 минут 27 секунд, нанес три броска по воротам и отдал одну результативную передачу.

Нью-Джерси
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Источник: AP 2022

С другой стороны, наш соотечественник Алексей Протас из «Вашингтона» провел на площадке 11 минут 56 секунд и произвел два броска по воротам соперника.

Во время загрузки произошла ошибка.
Вашингтон
4:5ОТ
3:1, 1:1, 0:2
Нью-Джерси
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