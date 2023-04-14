НХЛ. Егор Шарангович отдал пас и заработал «+2» в победном матче против «Вашингтона» Алексея Протаса

НХЛ. Егор Шарангович отдал пас и заработал «+2» в победном матче против «Вашингтона» Алексея Протаса

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» на выезде победил «Вашингтон» со счетом 5:4. При этом форвард триумфаторов Егор Шарангович провел на льду 14 минут 27 секунд, нанес три броска по воротам и отдал одну результативную передачу.