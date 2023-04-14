НХЛ. Егор Шарангович отдал пас и заработал «+2» в победном матче против «Вашингтона» Алексея Протаса

Хоккей, НХЛ, Регулярный чемпионат14.04.2023, 02:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena, 18573 зрителя
|Питер Лавиолетт
|Линди Рафф
|Дарси Кемпер
|Маккензи Блэквуд(Акира Шмид, Акира Шмид)
|04:36
|Джо Снивли(Сонни Милано)
|05:59
|Расмус Сандин(Никлас Бэкстрем, Александр Овечкин)
|10:18
|Крэйг Смит
|17:06
|Эрик Хаула(Люк Хьюз, Егор Шарангович)
|21:05
|Том Уилсон(Ник Дженсен, Дилан Строум)
|31:36
|Томаш Татар
|34:20
|Расмус Сандин
|34:20
|Расмус Сандин
|34:20
|Кертис Лазар
|34:20
|Кертис Лазар
|36:45
|Джон Карлсон
|38:36
|Майлс Вуд(Доусон Мерсер, Томаш Татар)
|43:17
|Эрик Хаула(Йеспер Братт, Джек Хьюз)
|52:23
|Дуги Хэмилтон(Дэймон Сиверсон, Йеспер Боквист)
|63:45
|Расмус Сандин
|63:52
|Дуги Хэмилтон
|64:33
|Люк Хьюз(Нико Хишир, Джек Хьюз)
Люк Хьюз (Нью-Джерси), Эрик Хаула (Нью-Джерси), Крэйг Смит (Вашингтон)
|11
|Штрафное время
|11
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0