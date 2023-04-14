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10:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Овечкин оценил непопадание «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оценил непопадание в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит The Hockey News.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Играть, когда ты потерял шансы на выход в плей-офф, — это отстой. Спросите у любой команды: в такой ситуации сложно найти энергию, эмоции, мотивацию. Мы играли ни за что», — заявил российский нападающий. Он отметил, что, чтобы не оказаться в такой ситуации, важно по ходу сезона завоевывать каждое очко.

«Вашингтон» лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ 5 апреля. Команда не сыграет на этой стадии турнира впервые с 2014 года.

Овечкин занимает второе место в рейтинге лучших снайперов НХЛ. 26 марта он до 72 голов сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. В активе россиянина 822 заброшенные шайбы.

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