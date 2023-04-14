Овечкин оценил непопадание «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

«Играть, когда ты потерял шансы на выход в плей-офф, — это отстой. Спросите у любой команды: в такой ситуации сложно найти энергию, эмоции, мотивацию. Мы играли ни за что», — заявил российский нападающий. Он отметил, что, чтобы не оказаться в такой ситуации, важно по ходу сезона завоевывать каждое очко.