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18:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Всё руководство «Питтсбурга» отправлено в отставку после непопадания в плей-офф

«Питтсбург Пингвинз» на официальном сайте объявил об освобождении от своих обязанностей президента по хоккейным операциям Брайана Бурка, генерального менеджера Рона Хекстолла и помощника генерального менеджера Криса Прайора.

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Источник: AP 2022

Об этом сегодня сообщила компания Fenway Sports Group, владеющая «пингвинами».

Во время этих перестановок управленческие обязанности по хоккейным операциям будут разделены между нынешним директором по хоккейным операциям Алеком Шаллом, генеральным менеджером/менеджером по хоккейным операциям Эриком Хизли и аналитиком по хоккейным операциям Энди Сосье. Главный тренер Майк Салливан также будет помогать во время перестановок.

Напомним, «Питтсбург» впервые за 17 лет не попал в плей-офф, прервав самую длинную активную серию плей-офф среди команд в профессиональном спорте Северной Америки. Эта серия включала три победы в Кубке Стэнли (2009, 2016, 2017), четыре выхода в финал Кубка Стэнли и пять выходов в финал Восточной конференции. Это всего второй раз с тех пор, как Сидни Кросби дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/2006, когда «Пингвинз» не вышли в плей-офф.

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