Всё руководство «Питтсбурга» отправлено в отставку после непопадания в плей-офф

Во время этих перестановок управленческие обязанности по хоккейным операциям будут разделены между нынешним директором по хоккейным операциям Алеком Шаллом, генеральным менеджером/менеджером по хоккейным операциям Эриком Хизли и аналитиком по хоккейным операциям Энди Сосье. Главный тренер Майк Салливан также будет помогать во время перестановок.

Напомним, «Питтсбург» впервые за 17 лет не попал в плей-офф, прервав самую длинную активную серию плей-офф среди команд в профессиональном спорте Северной Америки. Эта серия включала три победы в Кубке Стэнли (2009, 2016, 2017), четыре выхода в финал Кубка Стэнли и пять выходов в финал Восточной конференции. Это всего второй раз с тех пор, как Сидни Кросби дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/2006, когда «Пингвинз» не вышли в плей-офф.