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00:54 (мск), источник: ТАСС

Обладатель Кубка Стэнли Лавиолетт покинул пост главного тренера «Вашингтона» Овечкина

В нынешнем сезоне команда впервые с 2014 года не смогла выйти в плей-офф НХЛ.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

ТАСС, 15 апреля. Американец Питер Лавиолетт покинул должность главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон». Об этом в субботу сообщила пресс-служба команды.

«Мы благодарны Питеру за лидерские качества и преданность нашему клубу на протяжении трех последних сезонов. Питер — первоклассный человек, который честно представлял наш клуб и провел нашу команду через многие трудные обстоятельства во время своего пребывания на посту главного тренера. Мы желаем ему всего наилучшего в дальнейшем», — сказал генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан.

Лавиолетт возглавил «Вашингтон» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне НХЛ команда заняла шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона и впервые с 2014 года не смогла выйти в плей-офф.

По ходу карьеры специалист возглавлял «Нью-Йорк Айлендерс», «Филадельфию», «Нэшвилл» и «Каролину», с которой в сезоне-2005/06 стал обладателем Кубка Стэнли. Под его руководством «Нэшвилл» в 2017 году дошел до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Питтсбургу».

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