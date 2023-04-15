Обладатель Кубка Стэнли Лавиолетт покинул пост главного тренера «Вашингтона» Овечкина

ТАСС, 15 апреля. Американец Питер Лавиолетт покинул должность главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон». Об этом в субботу сообщила пресс-служба команды.

«Мы благодарны Питеру за лидерские качества и преданность нашему клубу на протяжении трех последних сезонов. Питер — первоклассный человек, который честно представлял наш клуб и провел нашу команду через многие трудные обстоятельства во время своего пребывания на посту главного тренера. Мы желаем ему всего наилучшего в дальнейшем», — сказал генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан.

Лавиолетт возглавил «Вашингтон» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне НХЛ команда заняла шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона и впервые с 2014 года не смогла выйти в плей-офф.