Макдэвид впервые в карьере завоевал приз, который Овечкин выигрывал 9 раз

Награда вручается лучшему снайперу по итогам регулярного чемпионата. В 82 матчах Макдэвид забросил 64 шайбы. Для 26-летнего канадца этот приз стал первым в его карьере. Рекордсменом НХЛ по числу завоеванных «Морис Ришар Трофи» является российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (9).

Также Макдэвид стал обладателем «Арт Росс Трофи», приза, который вручается игроку с наибольшим количеством набранных очков в регулярном сезоне. В активе форварда «Эдмонтона» 153 очка (64+89). В своей карьере Макдэвид завоевал пять наград «Арт Росс». Рекордсменом НХЛ по числу завоеванных призов лучшему бомбардиру сезона является Уэйн Гретцки (10).