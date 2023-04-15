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11:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Макдэвид впервые в карьере завоевал приз, который Овечкин выигрывал 9 раз

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Канадский форвард и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид впервые в карьере стал обладателем приза «Морис Ришар Трофи».

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Источник: Reuters

Награда вручается лучшему снайперу по итогам регулярного чемпионата. В 82 матчах Макдэвид забросил 64 шайбы. Для 26-летнего канадца этот приз стал первым в его карьере. Рекордсменом НХЛ по числу завоеванных «Морис Ришар Трофи» является российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (9).

Также Макдэвид стал обладателем «Арт Росс Трофи», приза, который вручается игроку с наибольшим количеством набранных очков в регулярном сезоне. В активе форварда «Эдмонтона» 153 очка (64+89). В своей карьере Макдэвид завоевал пять наград «Арт Росс». Рекордсменом НХЛ по числу завоеванных призов лучшему бомбардиру сезона является Уэйн Гретцки (10).

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