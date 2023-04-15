Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ

ТАСС, 15 апреля. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо» обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и занял первое место в Центральном дивизионе. Регулярный чемпионат завершился в ночь на субботу.

В составе «Колорадо» шайбы забросили Девон Тэйвз (1-я минута), Натан Маккиннон (4, 14, 59). У «Нэшвилла» отличились Кифер Шервуд (6, 28) и Люк Евангелиста (23).

Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин сделал голевую передачу и завершил сезон с 24 очками (12 шайб + 12 результативных передач), повторив свой прошлогодний результат по набранным баллам за результативность. Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 18 бросков. В другом матче заключительного игрового дня регулярного чемпионата «Баффало» со счетом 5:2 обыграл «Коламбус».

Победа позволила «Колорадо» набрать 109 очков и обойти «Даллас» в борьбе за первое место в Центральном дивизионе. В первом раунде плей-офф «Колорадо» сыграет с «Сиэтлом». В других парах Западной конференции «Даллас» встретится с «Миннесотой», «Вегас» — с «Виннипегом», «Эдмонтон» — с «Лос-Анджелесом». На Востоке победитель регулярного чемпионата «Бостон» сыграет с лучшей командой прошлого регулярного чемпионата «Флоридой», «Каролина» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», «Нью-Джерси» — с «Нью-Йорк Рейнджерс», «Торонто» — с «Тампой».

Серии первого раунда плей-офф пройдут до четырех побед одной из команд. Первые встречи состоятся в ночь на 18 апреля.