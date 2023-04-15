Овечкин и Малкин без плей-офф. Итоги регулярного чемпионата НХЛ

Погоня Овечкина за Гретцки

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин по ходу завершившегося в субботу регулярного чемпионата вышел на второе место по количеству заброшенных шайб в истории НХЛ, обогнав канадца Горди Хоу. 24 декабря 2022 года 37-летний россиянин сделал дубль в игре с «Виннипегом» и достиг отметки в 802 заброшенные шайбы за карьеру. За сезон Овечкин забил 42 гола в 72 матчах, став лучшим снайпером среди россиян. На данный момент у него 822 шайбы. До рекорда канадца Уэйна Гретцки Овечкину осталось 72 гола.

Действующий контракт россиянина с «Вашингтоном» рассчитан еще на три сезона. Однако столичная команда впервые с 2014 года не попала в плей-офф и начала стадию перестройки. В частности, «Вашингтон» обменял в «Бостон» российского защитника Дмитрия Орлова, который выступал за команду с 2011 года. Отсутствие «Вашингтона» в розыгрыше плей-офф никак не скажется на перспективах Овечкина побить рекорд Гретцки, так как в статистику идут только шайбы, заброшенные в матчах регулярного чемпионата. Но ослабление команды может повлиять на результативность россиянина в следующем сезоне, который команда начнет под руководством нового главного тренера, поскольку руководство столичного клуба приняло решение не продолжать сотрудничество с Питером Лавиолеттом.

Александр Овечкин | Источник: Reuters

Малкин впервые не сыграет в плей-офф

Другой многолетний лидер Восточной конференции «Питтсбург» от идеи перестройки отказался. Перед началом сезона клуб подписал контракты с трехкратными обладателями Кубка Стэнли россиянином Евгением Малкиным и канадцем Крисом Летангом. Российский нападающий в сезоне набрал 83 очка (27 заброшенных шайб + 56 результативных передач). «Питтсбург» провел сезон с большим количеством спадов и впервые с 2006 года не вышел в плей-офф. Именно после того сезона в НХЛ дебютировали Малкин и Летанг. Возрастные лидеры «Питтсбурга», в том числе 35-летний капитан команды Сидни Кросби, имеют контракты на следующие сезоны. Для похода за четвертым Кубком Стэнли команде необходима свежая кровь в лице молодых игроков, а также хоккеисты, хорошо выполняющие черновую работу. Малкин перед началом сезона заявил, что хотел бы стать рекордсменом по числу завоеванных трофеев среди россиян. Помимо Малкина трижды Кубок Стэнли из российских хоккеистов завоевывали Игорь Ларионов, Сергей Федоров и Сергей Брылин. Руководство «Питтсбурга» по окончании сезона освободила от должности генерального менеджера Рона Хекстолла, его ассистента Криса Прайора и президента по хоккейным операциям Брайана Бурка. При этом главный тренер команды Майк Салливан свой пост сохранил.

Кучеров в третий раз набрал 100 очков

Никита Кучеров | Источник: Reuters

Самым результативным российским игроком регулярного чемпионата стал нападающий «Тампы» Никита Кучеров. 29-летний форвард набрал 113 очков (30 заброшенных шайб + 83 результативные передачи) и занял четвертое место в списке лучших бомбардиров. Россиянин стал вторым ассистентом чемпионата, уступив только канадцу Коннору Макдэвиду (89 передач). Кучеров в третий раз в карьере преодолел планку в 100 очков за сезон.

Вторым по результативности россиянином стал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, набравший 92 очка (29+63). Нападающему удалась вторая часть сезона, когда в команду из «Сент-Луиса» в результате обмена перешел партнер Панарина по молодежной сборной России на чемпионате мира 2011 года Владимир Тарасенко. Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 40 шайб и сделал 35 голевых передач. Провести более результативный сезон нападающему помешала травма, из-за которой он месяц не участвовал в играх. Андрей Кузьменко набрал 74 очка (39+35) и установил новый рекорд «Ванкувера» по результативности в дебютном сезоне. Россиянин не сможет претендовать на приз лучшему новичку сезона («Колдер Трофи»), так как по правилам НХЛ номинанту на премию должно быть меньше 26 лет на 15 сентября прошлого года. Кузьменко в феврале 2022 года исполнилось 27 лет.

Всего в регулярном чемпионате на лед вышли 62 россиянина. Рекордным по этому показателю является сезон-2000/01, когда сыграли 72 российских игрока. В матчах завершившегося чемпионата приняли участие 12 российских вратарей, что является лучшим показателем в истории. Это Илья Сорокин, Семен Варламов (оба — «Нью-Йорк Айлендерс»), Александр Георгиев («Колорадо»), Андрей Василевский («Тампа»), Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Сергей Бобровский («Флорида»), Илья Самсонов («Торонто»), Петр Кочетков («Каролина»), Даниил Тарасов («Коламбус»), Иван Просветов («Аризона»), Антон Худобин («Чикаго») и Ярослав Аскаров («Нэшвилл»).

Рекорд «Бостона»

Хоккеисты «Бостон Брюинз» | Источник: Reuters

Победителем регулярного чемпионата стал «Бостон», набравший рекордные 135 очков. Предыдущее достижение принадлежало «Монреалю», который набрал 132 очка в сезоне-1976/77. В том сезоне в НХЛ участвовали 18 команд, матчи регулярного чемпионата игрались без овертаймов и серии буллитов, фиксировались ничьи. «Монреаль» одержал 60 побед, потерпел 8 поражений и 12 раз сыграл вничью. «Бостон» в 82 матчах одержал 54 победы в основное время, 11 побед в овертаймах и сериях буллитов, потерпел 5 поражений в овертаймах и сериях буллитов и 12 поражений в основное время.

Свой лучший сезон в карьере провел форвард клуба Давид Пастрняк. 26-летний чех забросил 61 шайбу и сделал 52 результативные передачи, став третьим бомбардиром в лиге. Продолжают демонстрировать свои лучшие качества многолетние лидеры «Бостона» Патрис Бержерон и Брэд Маршанд. Вратари «Бостона» швед Линус Ульмарк и американец Джереми Свэйман стали обладателями «Дженнингс Трофи» — приза, который ежегодно вручается вратарю или вратарям, сыгравшим не менее 25 игр за команду и пропустившим наименьшее количество голов в регулярном сезоне. Голкиперы «Бостона» пропустили 177 шайб в регулярном чемпионате. Отлично вписался в команду по ходу сезона Орлов, он ярко стартовал в «Бостоне», став первым защитником клуба, набравшим восемь очков в четырех стартовых матчах.

Одним из творцов успеха «Бостона» стал главный тренер Джим Монтгомери, проводящий первый сезон в клубе. Специалист не работал с 2019 года, когда был уволен из «Далласа» с формулировкой «из-за проблем личного характера». Позднее стало известно об алкогольной зависимости тренера. В период игровой карьеры в сезоне-2003/04 Монтгомери выступал в чемпионате России за уфимский «Салават Юлаев».

Достижения Макдэвида и Карлссона

Коннор Макдэвид | Источник: AP 2022

Лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом регулярного чемпионата стал канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 153 (64+89) очка. 26-летний форвард стал шестым игроком в истории НХЛ, который смог набрать 150 и более очков по ходу одного сезона. Ранее это удавалось его соотечественникам Уэйну Гретцки (9 раз), Марио Лемье (4), Стиву Айзерману, Филу Эспозито и Берни Николлсу (все — по 1). Нападающий «Эдмонтона» установил рекорд лиги по количеству набранных очков в XXI веке в одном сезоне. По этому показателю Макдэвид обошел российского нападающего «Тампы» Никиту Кучерова, который в сезоне-2018/19 набрал 128 очков. Последним игроком, который преодолевал планку в 150 очков, был Лемье. В сезоне-1995/96 канадец в составе «Питтсбурга» отметился 161 очком.

Самым результативным защитником стал Эрик Карлссон. Швед набрал 101 (25+76) очко. До Карлссона только пять защитников набирали трехзначное число очков в регулярке. Это канадцы Бобби Орр (6 раз), Пол Коффи (5), Дени Потвен, Эл Макиннис и американец Брайан Лич (по 1).

Отметку в 100 набранных очков в завершившемся чемпионате преодолели 11 игроков. Это Макдэвид, немец Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 128 очков), Пастрняк, Кучеров, американец Мэттью Ткачук («Флорида», 109), его соотечественник Джейсон Робертсон («Даллас», 109), канадцы Натан Маккиннон («Колорадо», 111) и Райан Нюджент-Хопкинс («Эдмонтон», 104), финн Микко Рантанен («Колорадо», 105), швед Элиас Петтерссон («Ванкувер», 102) и Карлссон.