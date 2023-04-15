«Коламбус» объявил об уходе главного тренера Ларсена, клуб занял предпоследнее место в НХЛ

Специалист руководил командой с 2021 года. У Ларсена действовало трёхлетнее соглашение — до конца сезона-2023/2024. Кроме того, «Коламбус» не будет продлевать контракт с тренером вратарей Мэнни Легаси.

В нынешнем сезоне «Блю Джекетс» заняли последнее место в Восточной конференции и предпоследнее — в сводной таблице Национальной хоккейной лиги. «Коламбус» набрал 59 очков и лишь на один балл обогнал «Анахайм Дакс» (58). Команда под руководством Ларсена в сезоне-2022/2023 сыграла 82 матча, в которых одержала 25 побед (16 — в основное время) и потерпела 48 поражений в основное время. За два года в «Коламбусе» на счету специалиста 164 встречи и лишь 62 победы (включая те, что были добыты за пределами основного времени).