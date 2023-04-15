The Athletic: бывший генменеджер «Питтсбурга» не хотел оставлять Малкина, но его запугали

Тем не менее летом 2022 года с российским нападающим заключили новый контракт. «Большинство болельщиков “Пингвинз” были рады, что Евгений Малкин и Крис Летанг вернулись в единственную команду, за которую они когда-либо играли, летом 2022-го. Можно было привести веский аргумент в пользу возвращения этих двух икон франшизы, но, честно говоря, можно было привести веский аргумент и в пользу движения в другом направлении.

Хекстолл не хотел оставлять Малкина в команде. Он хотел двигаться совсем в другом направлении. Винсент Трочек был в центре его внимания, как и некоторые другие игроки.



Однако генерального менеджера, запугав, заставили вернуть Малкина и Летанга. Фанаты хотели их вернуть. Сидни Кросби хотел их вернуть. Владелец хотел, чтобы Малкин вернулся, потому что они с Летангом приносят кассовый успех. У Хекстолла были и другие идеи, но у него не хватило смелости воплотить их в жизнь.



Конечно, Малкин по-прежнему потрясающий игрок, и желание Хекстолла позволить ему уйти могло быть ошибочным. Но разве вы не стали бы уважать его больше, если бы он просто делал то, что считал правильным?



Он никогда этого не делал. Хекстолл никогда не сопротивлялся. Он был в отъезде в то время, когда «Пингвинз» нуждались в сильном лидере в лице их генерального менеджера. Он был кроток до самого конца", — приводит слова Йохе The Athletic.