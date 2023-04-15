Овечкин вошел в топ-10 снайперов сезона в НХЛ

Форвард забросил 42 шайбы в 73 матчах. В общем рейтинге лиги он расположился на девятом месте, разделив эту позицию с нападающим «Колорадо Эвеланш» Нэтаном Маккинноном, форвардом «Флориды Пантерс» Картером Верхэге и Марком Шайфли, представляющим «Виннипег Джетс».

На втором месте в топе российских снайперов НХЛ сезона-2022/2023 расположился игрок «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, на счету которого 40 голов в 67 играх. Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко, забросивший 39 шайб в 81 матче, замкнул тройку лучших.