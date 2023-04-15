Овечкин прокомментировал отставку главного тренера «Вашингтона»

Россиянин назвал Лавиолетта великим человеком и великим тренером. «Это бизнес. Как вы видели, в дедлайн мы потеряли друзей, великих хоккеистов, но это бизнес. Это отстойно, что сейчас мы в таком положении, но ты ничего не можешь сделать», — заявил Овечкин.

Ранее 15 апреля стало известно, что «Вашингтон» уволил Лавиолетта. Действующий контракт 58-летнего специалиста был рассчитан до 30 июня. Отмечается, что он был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Столичный клуб лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ 5 апреля. Команда не сыграет на этой стадии турнира впервые с 2014 года.