Александр Овечкин назвал причины провального сезона «Вашингтона»

«Не думаю, что мы были достаточно последовательны, чтобы добиться успеха. Мы выигрывали матч, затем проигрывали. Нужно двигаться дальше. Но, знаете, есть много причин, почему мы не смогли добиться успеха. Много травм, звенья постоянно менялись. У нас есть много здоровых молодых игроков, их ставили в ужасные звенья. Нам нужно найти “химию”, найти разные способы добиться успеха», — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба.