«Сан-Хосе» объявил о подписании контракта новичка с 19-летним российским защитником

Последний сезон российский защитник провёл в Хоккейной лиге Онтарио, выступая за «Петерборо Питс», а затем, после обмена, за «Флинт Файрбёрдс». Гурьев провёл лучший сезон в карьере в плане результативности, забросив семь шайб, отдав девять голевых передач и суммарно набрав 16 очков. Россиянин помог «Файрбёрдс» выйти в плей-офф, где команда вылетела в семиматчевом противостоянии в первом раунде.