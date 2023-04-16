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09:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сан-Хосе» объявил о подписании контракта новичка с 19-летним российским защитником

«Сан-Хосе Шаркс» на официальном сайте объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с 19-летним российским защитником Артёмом Гурьевым.

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Источник: Официальный сайт "Сан-Хосе"

Детали сделки не разглашаются.

Последний сезон российский защитник провёл в Хоккейной лиге Онтарио, выступая за «Петерборо Питс», а затем, после обмена, за «Флинт Файрбёрдс». Гурьев провёл лучший сезон в карьере в плане результативности, забросив семь шайб, отдав девять голевых передач и суммарно набрав 16 очков. Россиянин помог «Файрбёрдс» выйти в плей-офф, где команда вылетела в семиматчевом противостоянии в первом раунде.

Всего за карьеру в ОХЛ Гурьев сыграл 98 встреч, в которых набрал 30 (8+22) очков, включая две победные шайбы, гол в меньшинстве и 158 штрафных минут. Защитник был задрафтован «Сан-Хосе» в 2021 году в пятом раунде под общим 158-м номером.

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