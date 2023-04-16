«Отстойно, что мы в таком положении». Интервью Овечкина после провала «Вашингтона»

Бездарный сезон «Вашингтона» подошёл к концу, так что настало время подводить итоги. Свои мысли высказывают не только эксперты и журналисты, но и игроки. Вот и капитан «столичных» Александр Овечкин пообщался со СМИ и ответил на многие вопросы.

Что капитан «Вашингтона» думает о сезоне, о многочисленных травмах и о будущем клуба? Как отнёсся к увольнению Питера Лавиолетта с поста главного тренера? Когда всё пошло не так и видит ли Овечкин что-то позитивное в итогах сезона?

Александр отвечает.

Итоги сезона

«Что ж, очевидно, ты не хочешь завершать сезон таким образом — так рано. Когда ты знаешь, что не будешь играть в плей-офф, сложно найти мотивацию. Я думаю, ядро нашей команды играло большую часть времени, борясь за Кубок. Перед началом, во время сезона случилось много разных вещей: много травм, взлёты и падения. Никто не рад быть в такой ситуации.



Не думаю, что мы были достаточно последовательны, чтобы добиться успеха. Мы выигрывали матч, затем проигрывали. Нужно двигаться дальше. Но, знаете, есть много причин, почему мы не смогли добиться успеха. Много травм, звенья постоянно менялись. У нас есть много здоровых молодых игроков, их ставили в ужасные звенья. Нам нужно найти “химию”, найти разные способы добиться успеха».

Травмы

«Мои травмы? Конечно, отдых помогает, но мы стараемся заниматься соответствующе. Иногда это помогает, иногда нет. Мои травмы верхней и нижней части тела? Преимущественно у меня были повреждения верхней части. Иногда ты чувствуешь, что не можешь играть, но иногда твоё тело готово играть. Даже когда играл, то чувствовал, что что-то не так? Да. Но мне не требуются операции, ничего такого. Просто отдых, небольшие корректировки — и всё будет хорошо.



Команда теряла Уилсона, Бекки, Карли (Никлас Бекстрём и Джон Карлсон. — Прим. “Чемпионата”), меня. Мы очень долго играли вместе и можем создать ту игру, которую хотим. Возвращение Бекстрёма? Счастлив за него. Думаю, у него должно быть хорошее лето в плане восстановления. Он станет лучше.



Хагелин? Он был в тяжёлой ситуации практически полтора года. Но это парень, который работает с такой страстью, приходит каждый день и усердно занимается, дарит нам положительные эмоции. Он велик».

Расставание с Лавиолеттом

«Уход Лавиолетта? Я узнал об этом позавчера. Это не моя работа — говорить, что я хочу видеть или чего видеть не хочу. Это просто случилось. Давайте подождём и посмотрим. Вы должны спросить других людей.



Питер — великий человек, великий тренер. Но это бизнес. Как вы видели, в дедлайн мы потеряли друзей, великих хоккеистов, но это бизнес. Это отстойно, что сейчас мы в таком положении, но ты ничего не можешь сделать. Это жизнь, ты просто должен двигаться дальше».

Тяжелые моменты

«Когда я понял, что сезон будет провальным? Травма Карли была болезненной. Когда ваш лучший защитник выбывает надолго, это отстой. Всё изменилось. Большинство, меньшинство. Потому что он играл большую часть матчей. Система игры изменилась. Брауни получил травму во второй или в третьей встрече. Он был важной частью команды летом. Но у всех есть взлёты и падения.



Потеря отца и мои травмы? Я думаю, это часть жизни. Ты никогда не знаешь, что произойдёт. Это было тяжело для меня, для всей моей семьи, для моих друзей, но это жизнь, как я уже сказал. Ты должен просто двигаться дальше и пытаться быть ментально готовым к таким вещам. Команда, болельщики — все поддерживали меня, спасибо им большое. Но это был тяжёлый год».

Позитивные моменты

«У меня появилось много великолепных воспоминаний, много отличных вещей с моментов, которые произошли в этом году. Но, я думаю, когда ты понимаешь, что не будешь играть в плей-офф, то просто думаешь: “Окей, что мы будем делать летом? Что я буду делать летом?” Я должен быть в лучшей форме, я должен быть готовым забыть этот сезон и двигаться навстречу к следующему в лучшем настроении, состоянии духа».

Будущее

«Что я буду делать дальше? Отдыхать. Наслаждаться временем. Поехать домой, проводить время с семьёй, с друзьями и вернуться к работе. Куда поеду? В Москву, да.



Будущее клуба? Вы можете видеть много молодых парней. Например, Сонни [Милано]. Это даёт нам свежести. Здорово видеть столько молодых парней в составе».

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Это будут необычайно длинные весна и лето для Овечкина и для всего «Вашингтона». Впрочем, вина лежит и на команде, и на руководстве. Каждой системе, коей и является клуб, нужны обновления. Теперь «Вашингтон» ждёт немало изменений. Приведут ли они к чему-нибудь хорошему? Сейчас утверждать такое нельзя. Но что можно сказать наверняка: как бы ни было страшно меняться, без изменений лучше уж точно не станет.

Так что пожелаем удачи «Вашингтону» в перестройке. Хоть и припозднившись, хоть и набив шишек, они выбрали верный путь.