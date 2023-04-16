Доминация русских вратарей, прогресс Кучерова и спад Капризова. Итоги регулярки для россиян, попавших в плей-офф

В НХЛ завершился регулярный чемпионат сезона 2022/23. В ночь с 17 на 18 апреля стартует первый раунд плей-офф. Мы уже анализировали выступление россиян, которые не попали в плей-офф, теперь разберем игру тех, кто не ушел в отпуск. Рассматриваем хоккеистов, отыгравших больше 30 матчей в сезоне.

Никита Кучеров, «Тампа», 113 (30+83) очков в 82 матчах

Главное достижение российского лидера «Лайтнинг» — отсутствие травм. Кучеров отыграл все 82 матча регулярки. Учитывая его медицинскую историю последних лет, это действительно успех. Он стал лучшим русским бомбардиром, но на 40 очков отстал от Макдэвида. По ассистам он второй, по очка — четвертый в лиге. Лучше у Никиты был только сезон 2018/19 — 128 баллов. Правда, тогда в плей-офф был вылет в первом раунде.

Артемий Панарин, «Рейнджерс», 92 (29+63) очка в 82 матчах

При всем своем таланте, мастерстве, отсутствии серьезных травм и доверии тренера, Хлебушек еще ни разу в карьере не выбивал сотню. Регулярный чемпионат Панарин провел ровно, на протяжении сезона Галлан искал ему идеальных партнеров. Во многом ради Артемия приобрели Кейна. Плей-офф, похоже, он начнет в тройке с Трочеком и Тарасенко.

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Кирилл Капризов, «Миннесота», 75 (40+35) очков 67 матчах

Регулярку российский форвард смазал полученной в начале марта травмой, из-за которой пропустил месяц. По сравнению с прошлым сезоном был менее результативен, но все равно остался определяющим игроком «Уайлд». В первой половине сезона казалось, что «Миннесота» без Капризова не справится, но пока россиянин болел, команда удержала лидирующие позиции.

Михаил Сергачев, «Тампа», 64 (10+54) очка в 79 матчах

Шикарный сезон российского защитника, который в 24 года добился огромного прогресса. У Купера из игрока третьей пары он вырос в защитника, который играет больше Хедмана. Последний раз столько очков российский игрок обороны — в сезоне 2008/09, был это Андрей Марков.

Андрей Свечников, «Каролина», 55 (23+32) очков в 64 матчах

Начало чемпионата было многообещающим для 23-летнего россиянина. Однако затем произошел небольшой спад, а закончилось все разрывом крестообразной связки в начале марта. Игрок перенес операцию и досрочно завершил сезон.

Владимир Тарасенко, «Рейнджерс», 50 (18+32) очков в 69 матчах

Нынешний сезон получился далеко не таким результативным, как предыдущий, но главное, что форвард сменил команду (чего хотел не первый год) и попробует с «Рейнджерс» выиграть второй кубок в карьере. Нельзя сказать, что он зажигает в Нью-Йорке, но пользы приносит достаточно.

Валерий Ничушкин, «Колорадо», 47 (13+30) очков в 53 матчах

Феноменальный был октябрь у действующего чемпиона, а потом случилась травма. Нормально вернуться он смог только в январе, долго набирал форму, но в итоге вышел на вполне хороший график (чуть меньше очка за игру).

Иван Барбашев, «Вегас», 45 (17+29) очков в 82 матчах

В дедлайн перешел в «Голден Найтс», где сразу вписался в состав. Играл и в центре, и на краю. Регулярку завершал в третьем звене. Барбашев — классный универсал, закрывающий меньшинство и умеющий играть результативно.

Дмитрий Орлов, «Бостон», 36 (7+29) очков в 66 матчах

В первой половине сезона пропустил месяц из-за травмы, долго не шли у него очки. В дедлайн был обменян в «Бостон», где сразу начал выдавать какую-то феноменальную статистику. Затем наступил небольшой спад (касается только результативных баллов). Плей-офф Орлов, похоже, начнет в первой паре с Макэвойем.

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Евгений Дадонов, «Даллас», 33 (7+26) очков в 73 матчах

Меньше очков нападающий набирал только в ковидный сокращенный сезон, но и 33 балла могло и не быть, если бы не случился переход в «Даллас». В Техасе наконец-то Дадонов начал стабильно играть. Для сравнения Евгений в «Монреале» за 50 матчей набрал 18 очков, в «Старз» за 23 игры — 15.

Владислав Наместников, «Виннипег», 25 (8+17) очков в 77 матчах

В дедлайн «Тампа» легко пожертвовала своим четвертым игроком, и он отправился в Канаду к Рику Боунессу, с которым неплохо сработался в «Далласе» в конце прошлого сезона. Средняя результативность Наместникова в «Старз» выросла, заканчивал регулярке в центре первого звена.

Александр Романов, «Айлендерс», 22 (2+20) очков в 76 матчах

Сходу вписался в состав «Островитян» и весь сезон играл в третей паре. Почти в два раза улучшил свою статистику по сравнению с прошлым сезоном. В концовке регулярки получил травму и пропустит первый матч плей-офф с «Каролиной».

Клим Костин, «Эдмонтон», 21 (11+10) очко в 57 матчах

Смог дебютировать за «Ойлерз» только в ноябре из-за долгого оформления рабочей канадской визы. В конце декабря был всплеск и результативная игра. Но во второй половине сезона наступил спад. Костин играет мало (не больше 10−12 минут), выходит в третьем-четвертом звене, время в неравных составах не получает. Но хотя бы его не отправляют в АХЛ и не постоянно держат в запасе.

Владислав Гавриков, «Лос-Анджелес», 19 (6+13) очков в 72 матчах

Пропустил 10 игр чемпионата из-за ожидания обмена. В «Коламбусе» был незаменимым игроком, из-за большого количества травмированных даже выходил в большинстве (ранее всегда специализировался на меньшинстве). В дедлайн перешел в «Кингз» и сразу вписался в команду. И стал набирать больше чем обычно очков.

Вратари:

Илья Сорокин, «Айлендерс», 31 победа, 92,4% отраженных бросков в 62 матчах

В самом популярном хоккейном подкасте Spittin' Chiclets российского вратаря назвали MVP сезона. Аргумент таков: «Эдмонтон» без Макдэвида в плей-офф попадет, а «Айлендерс» без Сорокина — нет. Издание The Athletic, опираясь на свою математическую модель вероятности, отдали Илье «Везину».

Илья Самсонов, «Торонто», 27 побед, 91,9% в 42 матчах

За один год из неудачника и разочарования «Вашингтона» россиянин превратился в надежду «Мэйпл Лифс» на выход во второй раунд плей-офф. Самсонов перезапустил карьеру в Торонто, выиграл конкуренцию у вечно травмированного Мюррея и теперь готовится закрепить свой успех в плей-офф.

Александр Георгиев, «Колорадо», 40 побед, 91,9% в 62 матчах

Голкиперу «Эвеланш» уделяют незаслуженно мало внимания, хотя он провел феноменальный чемпионат. Впервые в своей карьере стал первым номером команды, которая претендует на кубок. Играл очень много и стал самым побеждающим русским вратарем сезона, в лиге он разделил первое место с Линусом Улльмарком из «Бостона».

Игорь Шестеркин, «Рейнджерс», 37 побед, 91,6% в 58 матчах

Провел не такой выдающийся сезон, как прошлый, но все равно очень достойный. Голкипер «Синерубашечников» держит уровень и обходится практически без спадов.

Андрей Василевский, «Тампа», 34 победы, 91,6% в 60 матчах

По статистике не такой и плохой регулярный чемпионат вышел у лучшего вратаря последних лет, однако слишком часто в этом сезоне Андрей пропускал много. Отличительная черта Василевского — собираться в решающие моменты после неудачных игр. В этом плане плей-офф для него будет показательным.

Семен Варламов, «Айлендерс», 11 побед, 91,3% в 23 матчах

Провел меньше 30 матчей в сезоне, но с ролью сменщика Сорокина справился хорошо.

Петр Кочетков, «Каролина», 12 побед, 90,9% в 24 матчах

Провел меньше 30 матчей в сезоне, но выдал несколько ярких отрезков в НХЛ, когда выступал на уровне сильнейших вратарей мира. Заканчивал регулярку в АХЛ.

Сергей Бобровский, «Флорида», 24 победы, 90,1% в 50 матчах

Неоднозначный сезон для самого дорогого вратаря, выступающего сейчас в НХЛ. Ухудшение статистики по сравнению с прошлым годом связано с выступлением «Флориды» (год назад выиграла регулярку, в этом с трудом попала в плей-офф). Концовку чемпионата пропустил из-за болезни, к первой игре плей-офф должен быть готов.