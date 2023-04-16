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20:03 (мск), источник: Чемпионат.com

The Athletic: Капризов был единственным забивающим игроком в команде, нуждавшейся в голах

Журналист The Athletic Майкл Руссо прокомментировал попадание нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в топ лучших игроков в своих командах НХЛ.

МиннесотаНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Обозреватели признали 25-летнего форварда MVP сезона в составе «дикарей».

«До того, как 9 марта в Виннипеге Капризов получил травму, он тащил команду на больших отрезках. Он забил 21,8% из их 179 голов и стал пятым в НХЛ по количеству очков в большинстве и шестым — по количеству голов. По сути, он был единственным забивающим форвардом в команде, которой не хватало голов. Из-за пропущенного времени у него не было шансов повторить свой результат с 108 очками прошлого сезона, но он вернулся вовремя, чтобы стать первым игроком “Уайлд”, который провёл больше одного сезона подряд с 40+ голами и провёл несколько сезонов, доходя до этой отметки», — приводит слова Руссо The Athletic.

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